فوائد قص شعر طفلك في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يونيو 2021 10:41 صباحاً - هل فكرت بقص شعر طفلك في فصل الصيف؛ إن كنت قد فكرت بذلك فأنت تفكرين بتقليل شعوره بالحر وفي نفس الوقت هناك بعض المعتقدات الخاطئة عن قص شعر الطفل منها أنه يجب عدم قص شعر الطفل قبل بلوغه السنة، ولكن يجب التعرف على فوائد قص شعر الطفل في الصيف غير تقليل شعوره بالحر، وذلك من خلال لقاء " الخليج 365" مع إختصاصية الشعر والعناية بالبشرة نتالي يوسف كالآتي.

فوائد قص شعر الطفل في الصيف

سوف ينمو بسرعة

يعود الشعر لكي يسترد طوله في فترة أسرع من فصل الشتاء.

يكون سهل التسريح خاصة مع الشعور بالضيق من الحر.

ويمكن للشعر القصير أن يعطي مظهراً مرحاً.

يرتفع الشعر القصير عن العنق والكتفين مما يقلل من الشعور بالحر.

والشعر الطويل يبدو مجهداً ومتهالكاً بسبب تعرضه للجفاف.

يمكن التحكم بالشعر القصير بسهولة.

لا يحتاج الشعر القصير لكمية كبيرة من الشامبو ومستحضرات العناية في الصيف حيث يشح الماء في بعض الأماكن.

قواعد قص شعر الطفل

يفضل قص الشعر بعد الأيام البيض

يفضل قص الشعر بعد الثلاثة أيام البيض من الشهر الهجري؛ أي بعد اليوم الخامس عشر.

فمن المعروف أن الأيام البيض من الشهر الهجري هي 13-14-15منه.

من المعروف أن هرمونات جسم الأنثى تتغير في هذه الأيام الثلاثة، ولذلك يفضل أن يقص الشعر بعد اليوم الخامس عشر.

وكذلك الأمر بالنسبة للأظافر فيمكن قصها بعد اليوم الخامس عشر من الشهر الهجري.

يفضل أن ترددي دعاء قص الشعر عند قص شعر طفلتك أو طفلك وهو: "اللهم زين طفلتي أو طفلي بالتقوى، وجنبها أو جنبه الردى".

كما يفضل أن يدفن الشعر المقصوص والأظافر تحت شجرة.

لا تتخلصي من الشعر والأظافر في القمامة لأنها تعبر عن طاقة طفلك.

قصات شعر صيفية لطفلتك

الشعر المتساوي مع القصر