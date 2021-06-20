علامات تدل على توقف نمو الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تستدل الأم الحامل على سلامة الجنين داخل رحمها من خلال الحركة المنتظمة التي يقوم بها، وتتحكم بها عدة عوامل وتختلف من وقت لآخر بالطبع، ولكن قبل أن يتحرك الجنين هل يمكن أن تكتشف الحامل توقف نمو الجنين؟، وهل يمكن أن يكون الخطر محيطاً بالجنين مثلاً والحامل لا تعرف سوى من أعراض يجب ملاحظتها؟

هذه الأسئلة الهامة التي تطرحها الحامل بسبب خوفها على جنينها وتجيب عليها الدكتورة أماني أبو زهرة إختصاصية النساء والولادة كالآتي.

أسباب توقف نمو الجنين

نقص التروية الدموية في المشيمة

خلل في المشيمة مما يؤدي لنقص التروية الدموية للجنين.

وجود مشاكل في الكلى لدى الحامل.

عندما تصاب الحامل بفقر الدم.

في حال معاناة الحامل من سكري الحمل.

ضغط الدم المنخفض والمرتفع، ويؤثر الضغط المنخفض أكثر على الجنين.

في حال الحمل بأكثر من جنين قد يموت أحدهما ويبقى الآخر.

ضغط دم الحامل وأثره على الجنين

تسمية

يؤثر انخفاض ضغط الدم الحامل على عمل المشيمة المسئولة عن تغذية الجنين، حيث يقلل من التروية الدموية.

يؤدي انخفاض ضغط دم الحامل لتعرض الأم لخطر الولادة المبكرة.

انخفاض وزن الجنين عند الولادة.

تلف وتوقف بعض الأعضاء الداخلية للجنين.

في حالات متقدمة قد يحدث موت الجنين داخل الرحم.

أعراض توقف نمو الجنين