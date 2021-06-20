معلومات لطفلك عن يوم الأب العالمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يصادف غداً يوم الأب العالمي، وهو اليوم الذي لا يحظى بالكثير من الاهتمام والاحتفال مقارنة بيوم الأم مثلاً، ولذلك فعليك عزيزتي الأم أن تعدي طفلك في اليوم السابق لكي يتعرف على معلومات هامة جمعتها لك " الخليج 365" ومن خلال محركات البحث على الانترنت عن يوم الأب العالمي لكي يعرفها طفلك، وتشجعه على الاحتفال بالأب غداً كالآتي.

تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للأب

تقدير البنت لأبيها

بدأ الإحتفال بيوم الأب في العام 1909م.

جاءت الفكرة من فتاة أمريكية اسمها " سونورا لويس سمارت"، وذلك بعد سماعها لموعظة عن دور الأم.

فاقترحت أن يتم الاحتفال بالأب أيضاً، وذلك لأن والدها " وليام جاكسون سمارت" قد قام بتربيتها مع باقي اخوتها بعد وفاة أمها.

فقد قام ذلك الأب بتربية ستة أطفال لوحده، وتفرغ لهم.

قدمت الفتاة "سونورا" عريضة توصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، ورغم أنها لم تنل موافقة الجميع إلا أنه تم تخصيص يوماً للأب بناء على ذلك.

ولكن هناك روايات عدة متداولة عن الاحتفال بيوم الأب،منها أنه قد شاع الاحتفال به في زمن شيوع عبادة الشمس في الزمن الماضي السحيق؛ إذ ترى بعض فروع الوثنية أن الشمس هي أب الكون، وعادة ما يحدث الانقلاب الشمسي خلال العام في شهر يونيو، فقرروا أن يكون يوم الأب في هذا الشهر.

لماذا يجب أن يهتم طفلك بيوم الأب العالمي؟

هو يوم للأسرة كلها

يعد يوم الأب من العادات المتوارثة حيث أنه قد أصبح تقليدًا موروثًا، وخصوصًا في أمريكا اللاتينية، بعد أن جاء به الغُزاة الإسبان والبرتغاليون، فيما تبنّت غيرها من البلدان عيد الأب المُعتَمد في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يُوافق ثالث يوم أحد من شهر يونيو.

وقد أُقيم واحد من الاحتفالات الأولى للآباء في عام 1912 في الولايات المتحدة.

يمكن الوصول لفكرة أن اليوم هو من أيام تقدير الأب كما أننا نخصص يوماً لتقدير الأم.

وعلى ذلك فقد تم تخصيص يوم الأب للعرفان بالجميل وتقدير الآباء، وتقديم الهدايا وبطاقات التحية لهم أسوة بالأمهات.

كما يعتبر هذا اليوم لكي تجتمع الأسرة، ويمكن أن يكون هذا اليوم ذا طابعاً دينياً في تذكر القصص الدينية للأنبياء الآباء مثل حزن سيدنا يعقوب على ولده المفقود سيدنا يوسف عليهما السلام.

هل يختلف تاريخ يوم الأب من بلد لآخر؟

يختلف تاريخ يوم الأب من بلد لآخر