أهم النصائح لتثبيت الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يونيو 2021 10:41 صباحاً - حماية الطفل هي أهم ما يشغل الحامل في فترة الـ 9 أشهر التي يستقر بها الجنين في بطنها، لكن ما عليك التأكد منه، هو أن اهتمامك بصحتك يحب أن يبدأ في فترة ما قبل الحمل، أي عندما تخططين لهذه المرحلة، بأخذ الفيتامينات المناسبة، واستقبال هذه الفترة بمجموعة من الاحتياطات الصحية والغذائية والنفسية، التي تستمر طوال فترة الحمل لتثبيته، والتأكد من سلامة الأم والجنين معاً، مجموعة من الأطباء الاختصاصيين، يمدون الحامل بنصائح لأهم طرق تثبيت الحمل.

خططي مع طبيبك

1 - ابدئي بتناول فيتامينات ما قبل الحمل، فهي يمكن أن تساعد في حماية طفلك من العيوب الخلقية.

2 - التزمي فحص ما قبل الحمل، راجعي طبيبك وناقشي خططك، اسألي عما يمكنك فعله للاستعداد لحمل صحي وطفل رضيع.

3 - مارسي التمارين الرياضية المعتدلة بشكل منتظم.

كوني سعيدو وهادئة

4 - احصلي على لقاح انفلونزا، إنه آمن لك ويوصى به، لتتحنبي مضاعفات الإنفلونزا التي تتعرضين لها في الحمل.

5 - ابحثي عن طبيب ترتاحين لطريقته في الشرح، حتى يشرف على ولادتك، لتشعري بمزيد من الثقة والاسترخاء خلال فترة الحمل.

6 - ابدأي بزيارات ما قبل الولادة. بين الأسبوعين الرابع والثامن والعشرين من الحمل، يجب أن تزوري طبيبك مرة واحدة في الشهر، إنها فرصة جيدة لطرح الأسئلة ومتابعة نمو طفلك.

لا تقتربي من القطط

7 – لا تقتربي من القطط، إذا كان عندك قطة في البيت، دعي شخصاً آخر يغير فضلاتها، أو ارتدي قفازات واغسلي يديك جيداً بعد ذلك.

8 - ابتعدي عن الجبن الطري. وتجنبي الجبن المصنوع من الحليب الخام أو غير المبستر، وهذا يشمل معظم الجبن الطري. قد تحمل هذه الأجبان ميكروبات تؤذي طفلك.

9 - إذا كنت تعانين من غثيان الصباح الشديد، فأنت تحتاجين إلى علاج طبي. اتصلي بطبيبك إذا كنت تتقيأين في كل مرة تأكلين.

قسّمي طعامك على وجبات

10 - ضعي في اعتبارك ما إذا كنت تريدين الولادة في مركز ولادة أو مستشفى. قد يساعدك ذلك على الاختيار.

11 - قد يساعدك الزنجبيل وفيتامين ب 6 في تخفيف الغثيان أو القيء. أولاً احصلي على موافقة طبيبك. ثم اسألي عن المقدار الذي يمكنك تتناوله وكم مرة في اليوم.

12 - اسألي طبيبك قبل تناول أي وصفة طبية أو أدوية أو أعشاب أو مكملات من دون وصفة طبية. كوني حذرة بشكل خاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

شاركي زوجك الأخبار المفرحة

13 - احترسي من الحرارة، فارتفاع درجة حرارة الجسم يمكن أن يضر بطفلك، خاصة في الأسابيع الأولى من الحمل. قللي من استخدام الساونا وحوض الاستحمام الساخن إلى أقل من 10 دقائق.

14 - تمرني 150 دقيقة في الأسبوع. بموافقة طبيبك، قومي بممارسة تمارين منخفضة التأثير مثل اليوجا أو السباحة أو المشي لمدة نصف ساعة في معظم الأيام. وتعرفي على التمارين الآمنة أثناء الحمل.

15 - هل يجب أن "تأكلي لشخصين"؟ في الحقيقة لا تحتاجين إلا إلى زيادة حوالي 300 سعرة حرارية إضافية يوميًا لتلبية احتياجات طفلك. احصلي عليها من الأطعمة الغنية بالمغذيات.

حددي مكان ولادتك

16 - اشتريِ حمالة صدر للأمومة أو للرضاعة، على ألا تكون ضيقة، لتشعري بالراحة، اختاري قماشها ناعماً.

17 – تشاركي مع شريكك كل الأخبار الرائعة والسعيدة، وقد يكون ذلك ما بعد الثلث الأول من الحمل، عندما ينخفض ​​خطر الإجهاض.

18 - إذا كان الأرق المزمن يجعلك مستيقظة أغلب ساعات الليل، فاسألي طبيبك عن طرق تمكنك من النوم، . لكن لا تأخذي أي أدوية من دون موافقة طبيبك.

اختاري ثياب المولود

19 - جربي القيلولة أثناء النهار الساعة الثانية بعد الظهر لـ 40 دقيقة، وذلك عندما لا تحصلين على قسط كافٍ من النوم في الليل، لكن لا تنامي قبل ساعات الليل.

20 – افحصي أسنانك فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، والتي يمكن أن تؤثر على صحة طفلك. أخبري طبيب الأسنان أنك حامل.

21 - اختاري ملابي مريحة، فقد تسبب الملابس الضيقة آلام الظهر والتورم والدوالي وحرقة المعدة.

تناولي المواد المغذية

22 - جربي تناول عدة وجبات صغيرة في اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة. عندما تكون معدتك ممتلئة، قد تدفع المزيد من الأحماض إلى المريء وتسبب حرقة في المعدة.

23 - استخدمي مرطباً لتخفيف الحكة والحفاظ على بشرتك ناعمة. لكن تجنبي المنتجات التي تدعي أنها تقلل من علامات التمدد، بعضها غير آمن أثناء الحمل.