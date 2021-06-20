أفكار للاحتفال بيوم الأب العالمي Father's Day مع أطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تحتفل البلدان العربية غداً بيوم الأب العالمي، 21 يونيه، وقد يكون تحديد فكرة للاحتفال بها في عيد الأب أمراً صعباً. ربما لأن تخصيص يوم للأب عادة جديدة في البلاد العربية، فجرّبي بعض الأفكار مع أطفالك، والتي بالتأكيد ستُسعد زوجك أو والده أو والدك!

1. التعرف على شجرة عائلته

التعرف على شجرة عائلته

يرسمون الأطفال يتتبعون شجرة عائلة والدهم وتراثها الثقافي. فهي وسيلة لتحريك الذكريات، والأحداث المرتبطة بالأسماء بين الماضي والحاضر.

حيث يمكن لكنية العائلة أن تروي الكثير من القصص. حاولي مع أطفالك البحث عن هذه القصص ومعناها.

2. حل لغز الصور

حل لغز الصور

اجعلي هدية ربّ الأسرة مميزة، وأن تكون أشبه بلغز، يحكي قصة في سنوات محددة، من خلال جمع صور خاصة بهذا الحدث ووضعها في بطاقة كبيرة.

3. خططوا لمسابقة عائلية ودية

مسابقات عائلية

ابتكروا سلسلة من الألعاب للتنافس مع جميع أفراد الأسرة، فمثل هذه الفكرة تجمع رجال أفراد العائلة الجد والأب والعم والخال، في جلسة عائلية ودية، دعي الأطفال يحتفلون بالجميع ويخصصون الهدايا للفائزين.

4. قدموا هدايا مصنوعة يدوياً

هدايا مصنوعة يدوياً

إن قضاء الوقت في ابتكار هدية مدروسة يمكنك تقديمها في المنزل، سيجعل الهدية ذات مغزى أكبر. خصوصاً إذا كان الأب يحب الحرف اليدوية، حمّسي أطفالك ليصنعوا شيئاً يحبه والدهم أو جدهم.

5. خططوا لحفل شواء

خططوا لحفل شواء

يمكنك القيام بحفل شواء بري، حيث لا يمكن قضاء يوم كامل خارج البيت في دول الخليج، ولتكن حفلة لا تتعدى الـ 3 ساعات بعد غياب الشمس، في مكان جديد أو حتى موقع أثري في مدينتك، هل فكرت في السياحة التراثية وربطها بهذا اليوم؟ إن تجربة أشياء جديدة مع أطفالك ستظل محفورة في ذاكرتهم، وإذا لم تتمكني من الخروج من المنزل، فجرّبي إحدى هذه الجولات الافتراضية.

6. تدربوا على عرض مسرحي

تدربوا على عرض مسرحي

خططي مع أطفالك لتقديم عرض مسرحية هزلية أو أغنية أو كوميديا ​​ارتجالية أو عرض موهبة، تكون بلباس يعطي طابع العمل الذي يقدمونه، سيتفنن الأطفال في ابتكار مثل هذه العروضات.

7. عشاء تراثي لعيد الأب

طبق كبسة

إن صنع شيء لذيذ يمكنك الاستمتاع به كعائلة هو طريقة رائعة لإظهار حبك لشخص ما. جربي وصفات جديدة من جميع أنحاء العالم، وركزي على وصفات تعكس تراثك الثقافي، ودعي أطفالك يروون قصة هذه الوصفة، ويربطونها بذكرى عائلية.

8. شاركوا الأب في هوايته المفضلة

شاركوا الأب هوايته المفضلة

إذا كان الوالد يحب الطبخ أو العمل بيديه أو البستنة، فخصصوا وقتًا خلال اليوم للقيام بذلك معه، سيستمتع بمشاركه الأطفال له والاحتفال بهذا اليوم العائلي.

9. مارسوا الرحلات والنشاطات المائية

جولة في قارب

يصادف عيد الأب في شهر يونيو، وقت الحرارة المرتفعة واللعب في الماء! اجعلي اليوم العائلي على المسبح، أو احجزوا في مكان شاطئي واستأجروا قارباً للتجذيف. أو لرحلة بحرية ممتعة.

10. استمتعوا بنزهة إلى الحديقة

نزهة في الحديقة

اصطحبي جميع أفراد العائلة إلى الحديقة للاستمتاع بيوم رائع، إليك بعض الأفكار لجعل وقتك في المتنزه ذكرى لا تُنسى: تطيير طائرة ورقية، لعبة الغميضة. سباق الدراجات الخاصة بأطفالك، أو يمكن استئجارها من الحديقة العامة، حفلة شواء.