فقر الدم المنجلي.. الأعراض وطرق العلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية لعلم الدم وعلم الأورام إن فقر الدم المنجلي (Sickle cell disease) هو مرض وراثي ينتقل من الأب أو الأم إلى الطفل.

ويُصيب كريات الدم الحمراء ويتسبب في تكسرها، علما بأن كريات الدم الحمراء تلعب دورا بالغ الأهمية؛ حيث إنها تنقل الأكسجين من الرئة إلى كل أنحاء الجسم.

وأضافت الجمعية أن سبب تسمية المرض ترجع إلى أن كريات الدم الحمراء تحت المجهر تأخذ شكلا مقوسا كالمنجل.

وأشارت إلى أن الأعراض الدالة على المرض تتمثل في فقر الدم المزمن والآلام الشديدة واضطرابات سريان الدم وضيق التنفس واضطرابات النظر واضطرابات النمو وكثرة الإصابة بالعدوى.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب من أجل تجنب المضاعفات الخطيرة، والتي تتمثل في تلف الأعضاء كالطحال والسكتة الدماغية، التي تهدد الحياة.

ويمكن تخفيف الأعراض من خلال الأدوية ونقل الدم، في حين يمكن الشفاء منه من خلال زراعة الخلايا الجذعية.