شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن السعال الديكى.. الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال الديكي هو مرض شديد العدوى في الجهاز التنفسي عبارة عن سعال حاد قبل تطوير اللقاح الخاص به كان السعال الديكي من أمراض الطفولة و يؤثر السعال الديكي في المقام الأول على الأطفال الأصغر من أن يكملوا دورة التطعيم الكاملة والمراهقين والبالغين الذين تلاشت مناعتهم، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن السعال الديكى وفقا لما ذكره موقع mayoclinic





س: ما هي أعراض السعال الديكى؟

بمجرد إصابتك بالسعال الديكي يستغرق ظهور العلامات والأعراض من سبعة إلى عشرة أيام ، على الرغم من أنها قد تستغرق وقتًا أطول في بعض الأحيان، عادة ما تكون خفيفة في البداية وتشبه نزلات البرد:

1: سيلان الأنف.

2: احتقان بالأنف.

3: عيون حمراء دامعة.

4: حمى.

5: سعال.

6: قئ.

7: احمرار الوجه.

8: التعب الشديد.

س: ما هي أسباب السعال الديكى؟

يحدث السعال الديكي بسبب نوع من البكتيريا يسمى بورديتيلا السعال الديكي، عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، يتم رش قطيرات صغيرة محملة بالجراثيم في الهواء وتنفس في رئتي أي شخص يتواجد بالقرب منه.

س: ما هي عوامل الخطر؟

لقاح السعال الديكي الذي تتلقاه كطفل يزول في النهاية.، وهذا يترك معظم المراهقين والبالغين عرضة للعدوى أثناء تفشي المرض.

الرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا والذين لم يتلقوا المجموعة الكاملة من اللقاحات الموصى بها أكثر عرضة لخطر المضاعفات الشديدة والوفاة.

س: ما هي مضاعفات المرض؟

غالبًا ما يتعافى المراهقون والبالغون من السعال الديكي دون مشاكل، وعند حدوث مضاعفات ، فإنها تميل إلى أن تكون آثارًا جانبية للسعال الشديد، مثل:

1:كدمات أو تشقق الضلوع.

2:الفتق البطني.

3:الأوعية الدموية المكسورة في الجلد أو بياض عينيك.

تكون المضاعفات الناتجة عن السعال الديكي أكثر حدة عند الرضع خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، وقد تشمل:

-التهاب رئوي.

-تباطأ أو توقف التنفس.

-الجفاف أو فقدان الوزن بسبب صعوبات التغذية.

-تلف في الدماغ.

س:ما هي طرق الوقاية من السعال الديكى؟

أفضل طريقة للوقاية من السعال الديكي هي لقاح السعال الديكي ، والذي يعطيه الأطباء غالبًا مع لقاحات ضد مرضين خطرين آخرين - الدفتيريا والتيتانوس. يوصي الأطباء ببدء التطعيم أثناء الرضاعة.

يعطى اللقاح عبر سلسلة من خمس حقن، تعطى عادةً للأطفال في هذه الأعمار: