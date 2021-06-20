شكرا لقرائتكم محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - إنهاء للجدل المستمر منذ أيام، قرر الفنان المصري محمد رمضان أن يرد على اتهام الفنانة سميرة عبدالعزيز له بسبها بعد أن رفضت المشاركة في أحد المسلسلات التي قام ببطولتها.

ونفى في فيديو نشره خلال الساعات الماضية على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ما تردد من اتهامات بحقة في الأيام الأخيرة/ معتبرا أن كل ما ذكرته عبد العزيز لم يحدث على الاطلاق.

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كما أكد أنه لم يتحدث طيلة حياته إلى شخص يكبر سنا بتلك الطريقة، أو يشتمه بعبارات غير لائقة مثل "شحاتة" وغيرها.

إلى ذلك، أشار إلى أن أكثر ما أسعده في هذه القصة التي أثارت جدلا منذ أياما في مصر، أن جمهوره ومحبيه لم يصدقوا ما تم تداوله بحقه.

"شتم وسباب"

يذكر أن الفنانة المخضرمة سميرة عبدالعزيز كانت كشفت أن رمضان وجه شتمها في رسالة عبر "واتساب"، بعد رفضها العمل في مسلسل من بطولته، مجسدة دور والدته.

وفي تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أكدت عبدالعزيز أنها رفضت مقاضاته لأنه مثل ابنها، وتجاوزت الأمر بشكل تام، لكنها أوضحت أيضا أنها لا تملك رقم رمضان ولم تتواصل معه هاتفيا من قبل. إنما عندما قرأت الرسالة التي وردتها، أدركت أن المرسل هو الفنان الشاب الثير للجدل.

كما أضافت أنها قررت تجاوز القصة برمتها، خاصة أن من حقها حق تقديم أو رفض أي دور فني.