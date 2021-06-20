هل اتباع كيتو دايت والصيام المتقطع معًا يسرع إنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الكيتونى "كيتو دايت" والصيام المتقطع هما من أكثر الاتجاهات الغذائية التي يتم الحديث عنها على الإنترنت ويحملان خصائص مساعدة مذهلة في إنقاص الوزن، ووفقاً للخبراء يمكن الجمع بين الكيتو دايت والصيام المتقطع معاً لزيادة نتائج إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما الفرق بين الكيتو دايت والصيام المتقطع؟

بينما يركز النظام الغذائي الكيتونى على تناول الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات والأطعمة الغنية بالدهون، والتي تستخدم بعد ذلك كوقود، يعمل الصيام المتقطع من خلال اتباع جدول زمني محدد لتناول الطعام.

ببساطة، بينما يركز نظام الكيتو دايت على خفض الكربوهيدرات واستخدام الدهون كمصدر أساسي للطاقة لفقدان الوزن، يعمل الصيام المتقطع عن طريق الاعتدال في أنماط الأكل الخاصة بك، دون تقييد أي شيء.

هل نظامان غذائيان معاً أفضل من نظام واحد؟

هناك في الواقع أسباب وجيهة لماذا يقترح البعض اتباع الكيتو دايت والصيام المتقطع معًا، أو ببساطة اتباع نمط الصيام المتقطع منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يسرع من فقدان الوزن.

إن اتباع الصيام المتقطع، أي تقييد فترة تناول الطعام حيث يمكنك تناول الكربوهيدرات بنشاط، قد يدفع الجسم إلى تحقيق الكيتوزية بشكل أسرع، وهو ليس أمرًا ضروريًا لفقدان الدهون فحسب، بل يحقق أيضًا أهدافًا صحية ما يمكن أن يفعله أيضًا هو تسريع عملية التمثيل الغذائي، وجعل إدارة الوزن أكثر كفاءة.

قال الخبراء الذين يوصون بالنظام الغذائي أيضًا أن اتباع نظام كيتو والصيام المتقطع قد لا يكون صعبًا في الواقع، لأنه من الأسهل نسبيًا الجمع بين الصيام المتقطع والوجبات الغذائية الأخرى لذلك ، فإن اتباع النظامين الغذائيين يعني الالتزام بأسلوب حياة الكيتو دايت وتناول الطعام على أساس منتظم.

كيف يسرع النظامين معاً من فقدان الوزن

قال الخبراء إن الوصول إلى الحالة الكيتونية بشكل أسرع يبني الأساس لفقدان الوزن بشكل أسرع.، وعندما يقترن الصيام المتقطع والكيتو فإنه يميل إلى زيادة عدد الكيتونات المنتجة في الدم.

يمكن أن يساعد تجميع الوجبات في نوافذ طعام محددة أثناء تناول الكيتو أيضًا الجسم على حرق مصادر الطاقة بشكل أكثر كفاءة بالإضافة إلى ذلك ، عندما يحصل الجسم على مزيد من الوقت لهضم الأطعمة، فإنه سيؤدي أيضًا إلى تعزيز التوازن الهرموني.

اقترحت بعض الدراسات أيضًا أن اتباع هذه الطريقة هو أحد أفضل الطرق للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثانى لفقدان الوزن إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن بشكل أسرع ، فقد يكون الجمع بين النظامين الغذائيين هو الخيار الأمثل.

ومع ذلك ، تذكر أن الوقت المستغرق للوصول إلى الحالة الكيتونية يختلف من شخص لآخر، ويعتمد على نوع الطعام الذي تتناوله.