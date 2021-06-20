شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض حمى التيفوئيد.. وكيف تحمى نفسك منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التيفوئيد هو عدوى بكتيرية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والإسهال والقيء، وتسببها بكتيريا السالمونيلا التيفية، وغالبا ما تنتقل العدوى من خلال الأطعمة الملوثة ومياه الشرب ، وهي أكثر انتشارا في الأماكن التي يقل فيها غسل اليدين، يمكن أيضًا أن ينتقل عن طريق ناقلات المرض الذين لا يعرفون أنهم يحملون البكتيريا.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن أعراض حمى التيفوئيد هي:

1:تبدأ الأعراض عادة بين 6 و 30 يوما بعد التعرض للبكتيريا.

أهم أعراض التيفود هما الحمى والطفح الجلدي، حمى التيفود مرتفعة بشكل خاص ، حيث تزداد تدريجيًا على مدى عدة أيام لتصل إلى 39 إلى 40 درجة مئوية.

الطفح الجلدي، الذي لا يصيب كل مريض ، يتكون من بقع وردية اللون ، خاصة على الرقبة والبطن.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

1:ضعف شديد في الجسم.

2:وجع في البطن.

3:إمساك شديد.

4: الصداع المستمر.

في حالات نادرة ، قد تشمل الأعراض الارتباك والإسهال والقيء ، ولكن هذا ليس حادا في العادة.

في الحالات الخطيرة غير المعالجة، يمكن أن تصبح الأمعاء مثقوبة، يمكن أن يؤدي هذا إلى التهاب الصفاق، وهو التهاب يصيب الأنسجة التي تبطن داخل البطن.

العلاج الوحيد الفعال للتيفوئيد هو المضادات الحيوية، وبخلاف المضادات الحيوية من المهم إعادة الترطيب بشرب كمية كافية من الماء، وفي الحالات الأكثر شدة ، حيث تكون الأمعاء مثقوبة ، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

وهناك بعض القواعد العامة التي يجب اتباعها عند السفر للمساعدة في تقليل فرصة الإصابة بعدوى التيفود ومنها:

1: شرب المياه المعبأة ويفضل أن تكون غازية.

2:إذا تعذر الحصول على المياه المعبأة في زجاجات ، فتأكد من تسخين المياه على غليان لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل الاستهلاك.

3:كن حذرا من تناول أي شيء تم تناوله بواسطة شخص آخر.

4:تجنب تناول الطعام في أكشاك الطعام في الشارع وتناول الطعام الذي لا يزال ساخنًا فقط.

5:تجنب الفاكهة والخضروات النيئة مع الاهتمام بغسلها جيدا قبل تناولها.