شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مستوى السكر الطبيعى فى الدم عند الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتراوح مستويات السكر في الدم لدى الأطفال الأصحاء بين 70 و 150 مجم / ديسيلتر، من الطبيعي أن تتقلب نسبة السكر في دم طفلك في هذا النطاق، يكون سكر الدم عادة أعلى بعد تناول الوجبة وينخفض ​​بعد التمارين حال القيام بها، للمساعدة في الحفاظ على نسبة السكر في دم طفلك في المعدل الطبيعي ، تأكد من أنك تقدم له نظاما غذائيا صحيًا مليئا بالفواكه والخضروات الطازجة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

مستوى السكر في الدم الطبيعي حسب الفئات العمرية

0-5 سنوات

يتراوح معدل السكر الطبيعي في الدم عند الأطفال من حديثي الولادة إلى سن الخامسة من 100 إلى 200 مجم / ديسيلتر، يجب أن تكون نسبة السكر في الدم عند الصيام قريبة من 100 مجم / ديسيلتر، كما أيضا يجب أن تكون نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبات وقبل النوم قريبة إلى حد ما من 200 مجم / ديسيلتر.



السكر الاطفال

من 5 سنوات إلى 11 سنة

مستويات السكر الطبيعية فى الدم عند هذا العمر هي 70 إلى 150 مجم / ديسيلتر، مستوى الجلوكوز أقل من 120 ملجم / ديسيلتر أثناء الليل يستدعي العناية الطبية.

سن 12 سنة وما فوق

بالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر ، تكون مستويات السكر في الدم الصحية مماثلة لتلك الخاصة بالبالغين، سيوصي طبيبك بوجبة خفيفة قبل النوم.



السكر الاطفال

أعراض نقص السكر في الدم عند الأطفال أعراض نقص السكر في الدم عند الأطفال أعراض انخفاض مستويات السكر في الدم لدى الأطفال تتمثل في: دوخة، وصداع مستمر، وتقلبات المزاج والتغيرات السلوكية، وجلد شاحب، وآلام الجوع المستمر.



أعراض نقص السكر في الدم عند الأطفال

ويصعب تشخيص مرض السكر من النوع الأول عند الأطفال بسبب نقص المعرفة بأعراض عدم توازن الجلوكوز، فى مرحلة الطفولة يصعب في بعض الأحيان التعرف على مؤشرات انخفاض السكر في الدم، فكل طفل لديه احتياجات مختلفة، تأكد فقط من أن الطفل يتبع نمط حياة صحى واتباع نظام غذائى مناسب له.