شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق صحية لتضمين الأفوكادو فى نظامك الغذائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الأفوكادو من الأطعمة الدهنية كما أنه أحد أصح الفواكه التي يمكنك إضافتها في نظامك الغذائي اليومي، فهو مصدر غني بالألياف وحمض الفوليك وفيتامين K وحمض البانتوثنيك والنحاس والدهون الصحية، وإليك 5 طرق صحية لتضمين الأفوكادو في نظامك الغذائي، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth ".



طرق لتضمين الأفوكادو فى نظامك الغذائى طرق لتضمين الأفوكادو فى نظامك الغذائى

1. أطباق البوريتو(الشاورمة)

تعتبر أطباق البوريتو خيارا صحيًا للغاية لأنها تحتوي على كربوهيدرات أقل من البوريتو، يمكنك أيضًا تغيير نسبة الخضار واللحوم وفقًا لتفضيلاتك الغذائية، يمكنك إضافة قطع الأفوكادو وبعض البذور المحمصة إلى أعلى وعاء البوريتو الصحي.

2. السلطات

الأفوكادو إضافة ممتازة إلى السلاطة ، يمكن إقرانها مع الفراولة وعصير الليمون، الأفوكادو يحتوى على دهون جيدة ضرورية لعمل أجسامنا، يمكنك أيضًا صنع سلطات لذيذة بإضافة الطماطم والخيار والبصل مع الصلصة، يمكنك دائمًا استخدام المكسرات والبذور للحصول على بعض العناصر الغذائية الإضافية.



السلطات

3. العصائر

يحتوي الأفوكادو على قوام كريمي للغاية ويساعد على إضافة القوام إلى الطبق، يمكن أن تكون العصائر شكلاً مناسبًا للغاية لإدخال ما يكفي من الفاكهة في النظام الغذائي، يمكن تحضير أحد العصائر الكلاسيكية ببساطة من مزج التفاح مع الأفوكادو، هذه النوعية من العصائر تعزز المستويات العالية من الألياف الغذائية والدهون الأحادية غير المشبعة صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول في الدم





الأفوكادو

4. مع السلمون المدخن

الأفوكادو متعدد الاستخدامات ويتناسب بشكل جيد مع مجموعة متنوعة من الأطعمة وبالتالي ، من السهل حقًا تضمينه في نظامك الغذائي، يمكنك إضافة السلمون المدخن والأفوكادو مع البصل والخيار وعصير الليمون إلى الخبز المحمص، يمكن استخدامه كبديل ممتاز للمواد الدهنية القابلة للدهن مثل المايونيز.



عصير الأفوكادو

5. الخبز المحمص

يجب أن تحرص أيضًا على تضمين ما يكفي من البروتين في وجباتك، يمكنك إضافة البيض واللحم على الخبز المحمص، يمكنك استبدال اللحم بالأفوكادو إذا كنت تفضل اتباع نظام غذائي نباتي، فالأفوكادو غني بمضادات الأكسدة، ويلعب دورا في العمليات المضادة للالتهابات ،هذه الخصائص تعني أن الفاكهة يمكن أن تساعد في مكافحة النقرس.