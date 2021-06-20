شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيمة الغذائية لأنواع الجبنة المختلفة وفوائدها لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد أكثر من 1000 نوع من الجبن حول العالم يحتوي كل نوع على محتوى من السعرات الحرارية وحقائق غذائية خاصة به، ويقدم التقرير التالي إليك ما يجب أن تعرفه إذا كان الجبن جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي والفوائد الصحية التي يقدمها لجسمك أهمها الحفاظ على صحة العظام والأمعاء وفقا لتقرير لموقع time now news.

أنواع الجبن وقيمتها الغذائية

فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من الجبن بالإضافة إلى قيمها الغذائية:

الجبن الأزرق.. الحقائق الغذائية للأوقية الواحدة من هذا الجبن هي:

قيمة التغذية

السعرات الحرارية 100

دهون 8 جم

بروتين 6 جم

كالسيوم 149 مجم

الكربوهيدرات 1 جم

صوديوم 380 مجم

الجبن السويسري.. الحقائق الغذائية للأوقية الواحدة من هذا الجبن هي:

قيمة التغذية

السعرات الحرارية 111

دهون 9 جم

بروتين 8 جم

كالسيوم 150 مجم

الكربوهيدرات 1 جم

الصوديوم 53 مجم

جبن الشيدر.. الحقائق الغذائية لأوقية واحدة من هذا الجبن هي:

قيمة التغذية

السعرات الحرارية 115

دهون 9 جم

بروتين 7 جم

كالسيوم 200 مجم

الكربوهيدرات 1 جم

الصوديوم 180 مجم

جبن البارميزان.. الحقائق الغذائية لأوقية واحدة من هذا الجبن هي:

قيمة التغذية

السعرات الحرارية 110

دهون 7 جم

بروتين 10 جم

كالسيوم 314 مجم

الكربوهيدرات 3 جم

صوديوم 330 ملجم

الجبن القريش.. الحقائق الغذائية للأونصة الواحدة من هذا الجبن هي:

قيمة التغذية

السعرات الحرارية 120

دهون 7 جم

بروتين 12 جم

كالسيوم 24 مجم

الكربوهيدرات 3 جم

الصوديوم 500 مجم

جبن الفيتا.. الحقائق الغذائية لأوقية واحدة من هذا الجبن هي:

قيمة التغذية

السعرات الحرارية 80

الدهون 5 جم

بروتين 6 جم

كالسيوم 60 مجم

الكربوهيدرات 1 جم

صوديوم 370 مجم

جبن الريكوتا.. الحقائق الغذائية لأوقية واحدة من هذا الجبن هي:



الجبنه

السعرات الحرارية 180

دهون 12 جم

بروتين 12 جم

كالسيوم 59 مجم

الكربوهيدرات 8 جم

الصوديوم 300 مجم

جبن الماعز.. الحقائق الغذائية لأوقية واحدة من هذا الجبن هي:

قيمة التغذية

السعرات الحرارية 75

دهون 6 جم

بروتين 5 جم

كالسيوم 85 مجم

الكربوهيدرات 0 جم

الصوديوم 130 مجم

جبن الموزريلا.. الحقائق الغذائية للأوقية الواحدة من هذا الجبن هي:

قيمة التغذية

السعرات الحرارية 85

دهون 6 جم

بروتين 6 جم

كالسيوم 138 مجم

الكربوهيدرات 1 جم

الصوديوم 176 مجم

جبنة جودة.. الحقائق الغذائية لأوقية واحدة من هذا الجبن هي:

قيمة التغذية

السعرات الحرارية 110

دهون 9 جم

بروتين 7 جم

كالسيوم 200 مجم

الكربوهيدرات 1 جم

صوديوم 200 مجم

فيما يلي بعض الفوائد الصحية للجبنه:

إدارة ضغط الدم: بسبب وجود الكالسيوم، قد يساعد الجبن في إدارة مستويات ضغط الدم في الجسم، يمكن تناول الجبن منخفض الصوديوم مثل جبنة الفيتا والبارميزان وجبن الريكوتا باعتدال دون القلق.

صحة العظام: الجبن مصدر غني بالكالسيوم، هذا عنصر غذائي أساسي يساهم بشكل كبير في صحة العظام، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى أمراض العظام مثل هشاشة العظام.

صحة الأمعاء: يمكن أن تساعد بكتيريا البروبيوتيك في الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي، الجبن هو نتاج تخمير ويحتوي على بكتيريا بروبيوتيك التي يمكن أن تكون مفيدة لصحة الأمعاء.

بعض المخاطر التي ينطوي عليها استهلاك الجبنه هي كما يلي:

عدم تحمل اللاكتوز: ينصح الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز بعدم تناول الجبن لأنه يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي في أجسامهم، قد يعانون من الانتفاخ وآلام في المعدة والغازات.

الحساسية: يوجد نوع من البروتين يسمى الكازين في الجبن يمكن للأشخاص الذين لديهم حساسية من هذا البروتين أن يواجهوا رد فعل تحسسي تجاه استهلاك الجبن.

زيادة الوزن: عند تناول الجبن بكميات غير معتدلة، يمكن أن يسبب زيادة الوزن بسبب وجود الدهون فيه. علاوة على ذلك ، يحتوي الجبن المطبوخ على نسبة أكبر من الدهون ويجب عدم استهلاكها بشكل مفرط.