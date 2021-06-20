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شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تدليك الأطفال بزيت اللوز الحلو.. يحسن الدورة الدموية ويساعد على النوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الزيوت الطبيعية تحمل الكثير من الفوائد الصحية من أشهر هذه الزيوت زيت اللوز الحلو وهو مفيد بشكل استثنائي للأطفال وغنى بعناصر مثل فيتامين هـ، والمغنيسيوم، والفوسفور، والنحاس، فى التقرير التالى نتحدث فوائد زيت اللوز عند الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".فوائد زيت اللوز الحلو لتدليك الأطفال
- يساعد زيت اللوز الحلو في الحفاظ على بشرة طفلك ناعمة ونضرة طوال العام، أيضًا لا توجد أي آثار جانبية سلبية على الإطلاق للطفل عند استخدام زيت اللوز الحلو.
- له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على التئام الجلد التالف أو الجاف، ويحافظ على ترطيب البشرة خلال أشهر الشتاء.
- استخدام زيت اللوز الحلو مفيد جدا لفروة الرأس حيث أن التدليك اليومي لفروة الرأس يمنع الطفل بشكل طفيف من تطوير أي غطاء رأس، كما أنه يخفف أغطية المهد الموجودة.
زيت اللوز
- سيساعد التدليك المهدئ بزيت اللوز الحلو طفلك على الاسترخاء، يحسن الدورة الدموية ويساعد الطفل على التنفس بشكل أفضل، وهذا يعني أن طفلك الصغير يمكنه النوم بهدوء.
- مليء بالدهون المشبعة وغير المشبعة الاحادية والمتعددة .
- زيت اللوز الحلو هو وسيلة ممتازة لترطيب الشفاه المشقوقة، لأنه غني بالفيتامينات وله خصائص مرطبة تجعله مثالياً للاستخدام كمرهم طبيعي للشفاه.
زيت الأطفال
- كما أن تدليك طفلك بزيت اللوز الحلو يقلل أيضًا من فرص عسر الهضم واضطراب المعدة، هذه مشكلة شائعة عند الأطفال ويمكن أن تسبب الكثير من الألم، يمكن أن يساعد وضع زيت اللوز الحلو على بطن الطفل في حل هذه المشكلة.