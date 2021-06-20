شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تدليك الأطفال بزيت اللوز الحلو.. يحسن الدورة الدموية ويساعد على النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزيوت الطبيعية تحمل الكثير من الفوائد الصحية من أشهر هذه الزيوت زيت اللوز الحلو وهو مفيد بشكل استثنائي للأطفال وغنى بعناصر مثل فيتامين هـ، والمغنيسيوم، والفوسفور، والنحاس، فى التقرير التالى نتحدث فوائد زيت اللوز عند الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فوائد زيت اللوز الحلو لتدليك الأطفال

- يساعد زيت اللوز الحلو في الحفاظ على بشرة طفلك ناعمة ونضرة طوال العام، أيضًا لا توجد أي آثار جانبية سلبية على الإطلاق للطفل عند استخدام زيت اللوز الحلو.

- له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على التئام الجلد التالف أو الجاف، ويحافظ على ترطيب البشرة خلال أشهر الشتاء.