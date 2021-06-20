شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تظهر على وجهك تدل على نقص فيتامين "ب 12" فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 عنصر غذائي مهم يدعم وظائف الجسم الحيوية، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي الخاص بك وخلايا الدم الحمراء، للحفاظ على صحة أعصاب الجسم، و يمكن لمكملات فيتامين ب 12 أن تعالج النقص الغذائي الكامن سواء نشأ عن نظامك الغذائي، أو حالة مناعة ذاتية مكتسبة.

وبحسب ما نشره موقع " Daily Express"، فالإجراء الأول هو تحديد ما إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 أم لا، فهناك أربع علامات تظهر على بشرتك، تؤكد نقص الفيتامين وهى فرط تصبغ الجلد ، والبهاق ، التهاب زاوية الشفاه ، وتغيرات الشعر.

فرط تصبغ

أكدت الكلية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن فرط التصبغ يحدث عندما تصبح بقع الجلد أغمق في اللون من الجلد الطبيعي المحيط، ويمكن أن تظهر هذه البقع من الجلد الداكن في أي مكان على الجسم ، بما في ذلك الوجه، يحدث عندما يشكل الميلانين الصبغة البنية التي تنتج لون الجلد الطبيعي، رواسب في الجلد.

تُعد البقع أو "النمش الشمسي" مثالًا كلاسيكيًا على فرط التصبغ الناتج عن أضرار أشعة الشمس، وأوضحت كلية الأمراض الجلدية أن هذا يحدث لأن الميلانين يمتص طاقة أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة من أجل حماية الجلد من التعرض المفرط.

البهاق

البهاق هو المكان الذي تظهر فيه "بقع بيضاء شاحبة على الجلد"، إنه عكس فرط التصبغ من حيث أن نقص الميلانين هو الذي يسبب البقع البيضاء، تحدث هذه الحالة بشكل شائع في الوجه والرقبة واليدين، وكذلك في تجاعيد الجلد.

التهاب زاوية الشفاه

التهاب الشفة الزاوي هو حالة تسبب "بقع حمراء منتفخة في زوايا فمك"، أن أعراض التهاب الشفة الزاوي يمكن أن تشمل تشققات مؤلمة أو تقشر أو نزيف.

تغيرات الشعر

تغيرات الشعر،مرتبطة بنقص فيتامين ب 12، ومع ذلك فإن تغيرات الشعر، بالإضافة إلى فرط التصبغ والبهاق والتهاب الشفة الزاوي، لا تقتصر على نقص فيتامين ب 12 وحده.

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