شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك من صحتك.. 4 مشاكل قد تواجهها بعد سن الأربعين أشهرها الضغط والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك مجموعة من الأسباب التى تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بأمراض مزمنة بعد سن الأربعين تترأوح بين نمط الحياة السيئ، ومستويات التوتر المتراكمة، وعادات الأكل غير الصحية، وضعف جهاز المناعة ، والتغيرات الهرمونية، كما يقول الخبراء إن بعض المشكلات الصحية التى أثرت على الأشخاص فى سن متأخرة جدًا قبل بضعة عقود من الزمن بدأت الآن فى الظهور مبكرا ويجب على الناس اتخإذ خطوات للسيطرة على الأمور فى خلال التقرير التالى تتحدث عن أهم المشاكل الصحية التى يعانى منها الأشخاص فى بعد سن الأربعين، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

مشاكل صحية تظهر فى سن الأربعين

1. مرض السكري

يحدث مرض السكرى عندما لا ينتج جسمنا كمية كافية من الأنسولين أو لا يستطيع استخدام الأنسولين بالطريقة التى ينبغى أن يؤدى ذلك إلى زيادة مستوى السكر فى الدم، عندما نأكل، يتحول الطعام إلى جلوكوز أو سكر حتى يتمكن الجسم من استخدامه كطاقة يساعد هرمون يسمى الأنسولين، يفرزه البنكرياس هو عضو بالقرب من معدتنا فى تحويل الجلوكوز إلى طاقة، كما لا شك أن مرض السكرى هو المرض الأكثر شيوعًا الذى يعانى منه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما.



مرض السكري