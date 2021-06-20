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شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك من صحتك.. 4 مشاكل قد تواجهها بعد سن الأربعين أشهرها الضغط والسكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك مجموعة من الأسباب التى تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بأمراض مزمنة بعد سن الأربعين تترأوح بين نمط الحياة السيئ، ومستويات التوتر المتراكمة، وعادات الأكل غير الصحية، وضعف جهاز المناعة ، والتغيرات الهرمونية، كما يقول الخبراء إن بعض المشكلات الصحية التى أثرت على الأشخاص فى سن متأخرة جدًا قبل بضعة عقود من الزمن بدأت الآن فى الظهور مبكرا ويجب على الناس اتخإذ خطوات للسيطرة على الأمور فى خلال التقرير التالى تتحدث عن أهم المشاكل الصحية التى يعانى منها الأشخاص فى بعد سن الأربعين، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".مشاكل صحية تظهر فى سن الأربعين
1. مرض السكري
مرض السكري
2. الغدة الدرقية
هى مشكلة صحية شائعة من المحتمل أن يواجهها الناس بعد سن الأربعين، هى غدة على شكل فراشة فى أجسامنا تقع فى مقدمة الرقبة تنظم هرمونات الغدة الدرقية التى تتحكم فى عملية التمثيل الغذائى فى الجسم، هى عملية تحول الطعام إلى طاقة يستخدمها الجسم لأداء العديد من وظائفه.
الغدة الدرقية
3. ارتفاع ضغط الدم
نظرًا لنمط الحياة الخامل والعادات الغذائية المقترنة بالإجهاد، فإن ارتفاع ضغط الدم الذى يشار إليه أيضا أصبح شائعا جدا خاصة بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، عندما يظل ضغط الدم مرتفعا باستمرار، فمن المحتمل أن يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية والفشل الكلوى وفقدان البصر والعديد من المضاعفات الأخرى ليس بدون سبب.
ارتفاع ضغط الدم
4. الاكتئاب
العمر هو أحد عوامل الآنزلاق إلى الاكتئاب، مع تقدمك فى العمر وتقل إنتاجيتك أو تفقد أى فرد من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الزوج ، تزداد فرص الإصابة بالمرض بعد سن الأربعين، قد يحدث أن الأشخاص الذين يقومون بعمل جيد فى حياتهم المهنية، أو التغيير فى مظهرهم الجسدى يمكن أن يصابوا بالقلق أو الاكتئاب، تتزايد حالات الاكتئاب بسبب المشاكل العاطفية والجسدية، إنه يؤثر على حالتك المزاجية وكيف تفكر وتتصرف.