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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للبقاء بصحة جيدة في الصيف.. أبزرها نظام غذائى متوازن وتناول السوائل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقد حل الصيف وارتفعت درجات الحرارة والتى قد تؤدى قد تؤدى إلى الإصابة ببعض أمراض الصيف أشهرها ضربة شمس وحروق الجلد والجفاف، ومن المهم للغاية توخي الحذر أثناء الخروج فى درجات الحرارة المرتفعه، فى التقرير التالى نتحدث عن بعض النصائح البسيطة لقضاء فصل الصيف بدون مشاكل صحية والخروج منه بأمان وفقا لما نشرمن موقع healthline.
نصائح لتجنب مشاكل الصيف الصحية
اتباع نظام غذائي صحي وسليم
حافظ على نظامك الغذائي السليم وتناول الفواكه والخضروات الموسمية بانتظام، إن تناول الأطعمة الباردة والخفيفة (الفواكه الطازجة، وعصائر الخضروات ، والسلطات الحيوية النيئة، والكثير من الماء) سوف يغذي جسمك لأنشطة الهواء الطلق، قم بتضمين بعض البروتين في وجبة واحدة أو وجبتين في نظامك الغذائي وتجنب الأطعمة الزيتية أو السريعة.
نظام غذائي صحي
احصل على العناية المناسبة بالبشرة في الصيف
يجب ترطيب الجلد بشكل صحيح في الصيف، للحصول على بشرة جافة تماما، يمكنك أيضًا استخدام كريم مرطب، يجب غسل الوجه أو الجلد بشكل صحيح في الصيف لحمايته من ضربة الشمس وجزيئات الغبار.
العناية المناسبة بالبشرة في الصيف
الاكثار من السوائل
للحصول على رطوبة جيدة، تناول رشفات من أي من المشروبات التالية على مدار اليوم في الصيف، قبل أن تبدأ بالفعل في الشعور بالعطش والجفاف أبرزها ماء عادي ، ماء جوز الهند ، ماء مع شرائح الليمون والخيار ، شاي مثلج منزوع الكافيين، أعشاب الشاي.
شاي مثلج
تناول المكملات الغذائية
يمكن أن تدعمك المكملات الغذائية المناسبة بكمية أكبر من الطاقة البدنية، وتزيد من أنشطتك الصيفية، تعمل فيتامينات ب المركب على استرخاء الجهاز العصبي ومفيدة جدًا لإنتاج الطاقة الخلوية ومضادات الأكسدة الأخرى تحمي جسمك من الإجهاد والملوثات الكيميائية والمنتجات الثانوية الكيميائية الحيوية للتمرين.
المكملات الغذائية
ارتداء الملابس القطنية
الملابس القطنية الخفيفة ذات التهوية الوافرة ضرورية لفصل الصيف للحفاظ على صحة الجسم، تعتبر الأقمشة القابلة للتنفس مثل القطن والحرير والكتان أكثر ملاءمة للجسم خلال فصل الصيف.
ابق مبردا ورطبا