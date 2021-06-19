6 نصائح للبقاء بصحة جيدة في الصيف.. أبزرها نظام غذائى متوازن وتناول السوائل

القاهرة - سامية سيد - لقد حل الصيف وارتفعت درجات الحرارة والتى قد تؤدى قد تؤدى إلى الإصابة ببعض أمراض الصيف أشهرها ضربة شمس وحروق الجلد والجفاف، ومن المهم للغاية توخي الحذر أثناء الخروج فى درجات الحرارة المرتفعه، فى التقرير التالى نتحدث عن بعض النصائح البسيطة لقضاء فصل الصيف بدون مشاكل صحية والخروج منه بأمان وفقا لما نشرمن موقع healthline.

اتباع نظام غذائي صحي وسليم

حافظ على نظامك الغذائي السليم وتناول الفواكه والخضروات الموسمية بانتظام، إن تناول الأطعمة الباردة والخفيفة (الفواكه الطازجة، وعصائر الخضروات ، والسلطات الحيوية النيئة، والكثير من الماء) سوف يغذي جسمك لأنشطة الهواء الطلق، قم بتضمين بعض البروتين في وجبة واحدة أو وجبتين في نظامك الغذائي وتجنب الأطعمة الزيتية أو السريعة.



نظام غذائي صحي