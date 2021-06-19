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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق سهلة لإنقاص الوزن بدون أدوية.. تجنب الأطعمة المصنعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثيرون صعوبة فى إنقاص الوزن الزائد ، كما أن هناك العديد من الطرق الطبيعية التي ثبت فعاليتها بالفعل، ولكن وفقًا لما ذكره موقع "healthline" هناك 6 طريقة سهلة لفقدان الوزن بشكل طبيعي بدون أدوية أشهرها الإكثار من تناول البروتين والابتعاد عن الأطعمه المصنعه وشرب الكثير من الماء.6 طرق لإنقاص الوزن بدون أدوية
1. أضف البروتين إلى نظامك الغذائي
عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، فإن البروتين هو ملك العناصر الغذائية، يحرق جسمك السعرات الحرارية عند هضم واستقلاب البروتين الذي تتناوله ، لذلك يمكن لنظام غذائي غني بالبروتين أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بما يصل إلى 80-100 سعر حراري في اليوم، تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين (مثل البيض) يمكن أن يكون لها تأثير قوى.
2.تناول الأطعمة الكاملة المكونة من عنصر واحد
أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتصبح أكثر صحة هو أن تبني نظامك الغذائي على الأطعمة الكاملة المكونة من عنصر واحد، من خلال القيام بذلك، يتم التخلص من الغالبية العظمى من السكر المضاف والدهون المضافة.
3. تجنب الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة عادة ما تكون عالية في السكريات المضافة والدهون والسعرات الحرارية المضافة، تم تجهيز الأطعمة المصنعة لتجعلك تأكل أكبر قدر ممكن.
4. قم بتخزين الأطعمة الصحية
من خلال توفير طعام صحي دائمًا ، فإنك تقلل من فرص تناولك أنت أو أفراد الأسرة الآخرين غير الصحي،هناك أيضًا العديد من الوجبات الخفيفة الصحية والطبيعية التي يسهل تحضيرها وأخذها معك أثناء التنقل، وتشمل الزبادي والفواكه الكاملة والمكسرات والجزر والبيض المسلوق.
5. اشرب الماء
هناك حقيقة في أن شرب الماء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، قد يؤدي شرب 0.5 لتر من الماء إلى زيادة السعرات الحرارية التي تحرقها بنسبة 24-30٪ لمدة ساعة بعد ذلك، قد يؤدي شرب الماء قبل الوجبات أيضًا إلى تقليل السعرات الحرارية ، خاصة لمن هم في منتصف العمر وكبار السن.
6. اشرب قهوة
مشروب صحي مليء بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، قد يدعم شرب القهوة فقدان الوزن عن طريق زيادة مستويات الطاقة وكمية السعرات الحرارية التي تحرقها، القهوة السوداء صديقة للغاية لفقدان الوزن.