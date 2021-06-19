شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق سهلة لإنقاص الوزن بدون أدوية.. تجنب الأطعمة المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثيرون صعوبة فى إنقاص الوزن الزائد ، كما أن هناك العديد من الطرق الطبيعية التي ثبت فعاليتها بالفعل، ولكن وفقًا لما ذكره موقع "healthline" هناك 6 طريقة سهلة لفقدان الوزن بشكل طبيعي بدون أدوية أشهرها الإكثار من تناول البروتين والابتعاد عن الأطعمه المصنعه وشرب الكثير من الماء.

6 طرق لإنقاص الوزن بدون أدوية

1. أضف البروتين إلى نظامك الغذائي

عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، فإن البروتين هو ملك العناصر الغذائية، يحرق جسمك السعرات الحرارية عند هضم واستقلاب البروتين الذي تتناوله ، لذلك يمكن لنظام غذائي غني بالبروتين أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بما يصل إلى 80-100 سعر حراري في اليوم، تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين (مثل البيض) يمكن أن يكون لها تأثير قوى.