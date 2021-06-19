شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو طب الأعشاب؟.. وهل يعالج الأمراض مثل الأدوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طب الأعشاب هو استخدام النباتات لعلاج الأمراض وتعزيز الصحة العامة والرفاهية، ولكن يمكن أن تتفاعل الأعشاب مع الأدوية الصيدلانية الأخرى لذا يتم أخذها بحذر، وتحتوي بعض الأعشاب على مكونات قوية، ويجب تناولها بنفس مستوى الحذر مثل الأدوية الصيدلانية، وفقا لتقرير موقع " betterhealth".

المكونات الفعالة والأدوية العشبية

الأدوية العشبية تحتوي على مكونات فعالة، والمكونات النشطة للعديد من المستحضرات العشبية غير معروفة حتى الآن، وتعتمد بعض الأدوية الصيدلانية على مكون نشط واحد مشتق من مصدر نباتي، ويعتقد ممارسو طب الأعشاب أن العنصر النشط يمكن أن يفقد تأثيره أو يصبح أقل أمانًا إذا تم استخدامه بمعزل عن باقي النبات.

الاستخدامات الطبية للأعشاب

يهدف طب الأعشاب إلى إعادة الجسم إلى حالة التوازن الطبيعي حتى يتمكن من شفاء نفسه، تعمل الأعشاب المختلفة على أجهزة الجسم المختلفة، ومن الأعشاب التي يشيع استخدامها في طب الأعشاب واستخداماتها التقليدية ما يلي:

القنفذية :لتنشيط جهاز المناعة ومساعدة الجسم في مكافحة العدوى، ويستخدم لعلاج أمراض مثل الدمامل والحمى والهربس

الثوم : يستخدم لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الدهون في الدم والكوليسترول (نوع من الدهون في الدم)، الخصائص المضادة للفيروسات والمضادات الحيوية للثوم تعني أنه يستخدم أيضًا لمحاربة نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

الزنجبيل: أظهرت العديد من الدراسات أن الزنجبيل مفيد في علاج الغثيان، بما في ذلك دوار الحركة وغثيان الصباح.

الجينسنج : يستخدم بشكل عام لعلاج التعب، على سبيل المثال أثناء الشفاء من المرض، ويستخدم أيضًا لخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، ولكن الإفراط في استخدامه يرتبط بارتفاع ضغط الدم

hypericum - المعروف باسم نبتة سانت جون: أشارت الدراسات إلى أن نبتة سانت جون فعالة مثل بعض مضادات الاكتئاب الصيدلانية في علاج الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط، كما أنها تستخدم للقلق والأرق، ومع ذلك ، يمكن أن تتفاعل نبتة سانت جون مع عدد من الأدوية الموصوفة ، بما في ذلك حبوب منع الحمل الفموية ، وتمنعها من العمل بشكل صحيح.

آثار استخدام الأعشاب

يمكن الاعتقاد خطأً أن الأدوية العشبية آمنة تمامًا لأنها منتجات طبيعية، وهذا غير صحيح، فقد تنتج الأدوية العشبية آثارًا سلبية مثل الحساسية والطفح الجلدي والربو والصداع والغثيان والقيء والإسهال التي يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، مثل الأدوية الأخرى التي تستلزم وصفة طبية.

قد تتفاعل الأدوية والمكملات العشبية بطرق مختلفة مع الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأدوية التي نتناولها.