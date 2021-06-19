لو عايز تعمل فورمة الساحل بأمان.. احذر من الإفراط فى هذه الأدوية

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القاهرة - سامية سيد - المكملات الغذائية تشمل المشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة ومجموعة واسعة من الحبوب للاستهلاك عن طريق الفم، المكملات الرياضية متعددة المكونات التي تحتوي على التوراين أو الكرياتين أو الأحماض الأمينية الأخرى متاحة بسهولة وتحظى بشعبية متزايدة، وكما يتناول الناس المكملات لاكتساب كتلة العضلات وفقدان الوزن وتحسين أدائهم أو صحتهم العامة، فإنهم قد يكونون غير مدركين لأن الاستخدام طويل الأمد للمكملات يمكن أن يكون له آثار ضارة، يمكن أن تؤدي المكملات إلى تفاقم بعض الحالات الصحية كما يمكن أن تتفاعل مع الأدوية، وفقا لما نشر من موقع nps.org.au.

مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة الشائعة على الكافيين والتوراين (حمض أميني موجود بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك) وفيتامينات ب والسكريات، للكافيين تأثيرات منشطة على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، يمكن أن تسبب العصبية واضطراب النوم.



مشروبات الطاقة

الكرياتين

قد تحتوي المكملات الرياضية على الكرياتين بمفرده أو مع مركبات أخرى، وظل مركب أحادي الهيدرات شائعًا لأكثر من عقد على الرغم من عدم وجود دليل على أمان الاستخدام طويل المدى، المكملات قد تحسن القدرة على أداء التمارين لدى البالغين الذين يؤدون تمارين قصيرة الأمد عالية الكثافة.

المكملات الرياضية

تحتوي بعض المكملات الرياضية أيضا على عوامل تؤدى إلى اختلالات الغدد الصماء بما في ذلك الأدوية الابتنائية ، أو المنشطات الذكورية، بعض هذه المنشطات الاصطناعية لم يتم تقييمها أبدًا من قبل الهيئات التنظيمية من حيث النقاء أو الفعالية السريرية أو السمية ، لذلك هناك مخاطر إضافية لاستخدامها.



منشطات

مركبات الأندروجين

الأندروجينات الخارجية قد تعزز كتلة العضلات ، ولكنها تثبط أيضًا إنتاج هرمون التستوستيرون في الخصية وتؤثر سلبيًا على إفراز الغدد التناسلية.