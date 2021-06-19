شكرا لقرائتكم خبر عن أبسط علاج للقولون العصبى.. "قلل التوتر واتمرن كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القولون العصبي من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحة الجسم وتسبب الألم والالتهاب الشديد، فالقولون العصبي هو مجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث معا، تختلف الأعراض في شدتها ومدتها من شخص لآخر

وحسب ما ذكره موقع healthline ، فإن أعراض القولون العصبى هي" تشنج،وجع بطن،انتفاخ وغازات، إسهال"، وهناك بعض الطرق البسيطة التي تساعد في علاج القولون العصبى ومنها:

1:المشاركة في التمارين البدنية المنتظمة، فالرياضة من أهم الطرق التي تساعد في علاج القولون العصبى كما انها تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

2:التقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين التي تحفز الأمعاء، واستبدالها البمشروبات الدافئة التي تعزز صحة القولون مثل البابونج والينسون .

3:تناول الوجبات بكميات قليلة وتقسيمها على خمس وجبات في اليوم بدل من ثلاث وجبات.

4:التقليل من التوتر والقلق المستمر، فقد اثبتت الدراسات أن التوتر والقلق من الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بالقولون العصبى.

5:تجنب الأطعمة المقلية أو الحارة نظرا لاحتوائها على بعض المواد التي تعمل على التهاب المعدة والانتتفاخ.

إذا لم تتحسن الأعراض من خلال العلاجات المنزلية ، مثل نمط الحياة أو التغييرات الغذائية ، فقد يقترح طبيبك استخدام الأدوية، وتستخدم بعض الأدوية لعلاج جميع أعراض القولون العصبي ، بينما تركز الأدوية الأخرى على أعراض محددة تشمل الأدوية المستخدمة الأدوية للسيطرة على تقلصات العضلات ، والأدوية المضادة للإمساك ، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات لتخفيف الألم ، والمضادات الحيوية.