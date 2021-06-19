شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار أدوية التخسيس عديدة.. أبرزها الانتفاخ والأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضرار أدوية التخسيس قد تكون أكبر من فوائدها أحيانا، إذا قمت بتناولها دون استشارة طبيب، وطبيبك هو الوحيد الذى يمكن أن يصف لك الدواء الذى يناسب حالتك، وتختلف أضرار أدوية التخسيس حسب نوعها والمادة الفعالة المكونة لها، تشمل الآثار الجانبية لأدوية التخسيس الأرق وارتفاع ضغط الدم، وفى هذا التقرير نتعرف على اضرار أدوية التخسيس، وفقاً لموقعى " rxlist" و chla".



اضرار ادوية التخسيس

أضرار أدوية التخسيس

أضرار أدوية التخسيس عديدة، حيث حذرت المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية من أن قمع الشهية وأنظمة الجوع واستخدام الملينات تؤدي إلى فقدان الوزن والماء ويعود الوزن عند استئناف الأكل بشكل طبيعي.

كما حذرت من أن الحبوب والمساحيق والأعشاب التي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتثبط الشهية محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب ومشاكل في الرئة والقلب بعض الآثار الجانبية المحتملة الأخرى هي:

-الانتفاخ

-إسهال

-أرق

-غازات

-براز دهني

وبعض حبوب الحمية ليست آمنة للمراهقين لأن لها تأثيرات منشّطة قوية ومسببة للإدمان يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على الصحة على المدى الطويل.



اضرار ادوية التخسيس

أضرار أدوية التخسيس وكيفية عملها في جسمك

قد لا يؤدي تناول دواء لإنقاص الوزن إلى فقدان الوزن في حد ذاته لكن استخدام حبوب الحمية يمكن أن يساعد الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن في البقاء على نظام غذائي لأن جميع هذه الأدوية تقريبًا تعمل على قمع الشهية.

يُعتقد أن "الشعور بالامتلاء" مرتبط بعدد من العمليات الكيميائية الحيوية في الجسم تأتي الإشارات التي تشير إلى الامتلاء من الخلايا الدهنية والجهاز الهضمي، هذه تتلاقى مع إشارات في الجهاز العصبي المركزي.

تستهدف أدوية التخسيس مثبطات الشهية اثنين من الناقلات العصبية الرئيسية في هذه العملية: السيروتونين والنورادرينالين.

تؤدي زيادة مستويات السيروتونين إلى الشعور بالامتلاء. تؤدي زيادة مستويات النوربينفرين إلى تحفيز الجهاز العصبي المركزي وتقليل الشهية.



اضرار ادوية التخسيس

من هو المرشح المناسب لأدوية التخسيس

أدوية إنقاص الوزن هي الأنسب لمن لديهم مؤشر كتلة جسم يبلغ 27 أو أكثر، عندما يكون هناك عامل خطر آخر واحد على الأقل (مثل مرض السكري أو ارتفاع الكوليسترول) ، أو في المرضى الذين ليس لديهم عوامل خطر أخرى لديهم مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر.

قد يتجنب الأطباء استخدام بعض أدوية التخسيس في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو الجلوكوما - وكذلك في المرضى الذين لديهم تاريخ من تعاطي المخدرات.

اضرار أدوية التخسيس وإنقاص الوزن

تشمل الآثار الجانبية لأدوية التخسيس ارتفاع ضغط الدم الرئوي، وهو اضطراب نادر ومميت بسبب ارتفاع ضغط الدم في شرايين الرئتين ، وأمراض صمامات القلب ، وارتفاع ضغط الدم ، وزيادة النبض ومعدل ضربات القلب ، والأرق. الدوخة والأرق وجفاف الفم والإمساك.

تشمل الآثار الجانبية للسيبوترامين الصداع وجفاف الفم وفقدان الشهية والإمساك والأرق وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

تحذيرات قبل تناول أدوية تخسيس الوزن

قبل البدء في تناول أي دواء، أخبر طبيبك بتاريخك الطبي الكامل مثل الحساسية للأدوية، والحالات الطبية، والاستخدام الحالي للأدوية ، وما إذا كنت حاملا ، أو تحاولين الحمل ، أو مرضعة.