شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فحص غازات الدم والمشاكل الصحية التى يكشف عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيس اختبار غازات الدم كمية الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم، ويمكن استخدامه أيضًا لتحديد درجة الحموضة في الدم ، ويعرف الاختبار عمومًا باسم تحليل غازات الدم أو اختبار غازات الدم الشرياني (ABG).

وحسب ما ذكره موقع healthline تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء الجسم، وتعرف هذه بغازات الدم، فعندما يمر الدم عبر رئتيك يتدفق الأكسجين إلى الدم بينما يتدفق ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الرئتين، و يمكن أن يحدد اختبار غازات الدم مدى قدرة رئتيك على نقل الأكسجين إلى الدم وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الدم.

يمكن أن تشير الاختلالات في مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ودرجة الحموضة في الدم إلى وجود حالات طبية معينة قد تشمل هذه:

1:فشل كلوي.

2:سكتة قلبية.

3:مرض السكري غير المنضبط.

4:نزيف.

5:تسمم كيميائي.

قد يطلب طبيبك إجراء اختبار غازات الدم عندما تظهر عليك أعراض أي من هذه الحالات. ويتطلب الاختبار جمع كمية صغيرة من الدم من الشريان، وهو إجراء آمن وبسيط لا يستغرق إكماله سوى بضع دقائق.

يوفر اختبار غازات الدم قياسا دقيقا لمستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في جسمك، ويمكن أن يساعد هذا طبيبك في تحديد مدى كفاءة عمل الرئتين والكليتين .

هذا هو الاختبار الأكثر استخدامًا في محيط المستشفى لتحديد إدارة المرضى المصابين بأمراض حادة، ليس له دور مهم للغاية في إعداد الرعاية الأولية ، ولكن يمكن استخدامه في مختبر أو عيادة وظائف الرئة .

قد يطلب طبيبك إجراء اختبار غازات الدم إذا ظهرت عليك أعراض نقص الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون أو عدم توازن الأس الهيدروجيني يمكن أن تشمل الأعراض"ضيق في التنفس، صعوبة في التنفس، الالتباس، غثيان".

قد تكون هذه الأعراض علامات لحالات طبية معينة ، بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

قد يطلب طبيبك أيضًا إجراء اختبار غازات الدم إذا اشتبه في أنك تعاني من أي من الحالات التالية"أمراض الرئة، مرض الكلية، مرض التمثيل الغذائي".

إصابات الرأس أو الرقبة التي تؤثر على التنفس

يمكن أن يساعد تحديد الاختلالات في مستويات الأس الهيدروجيني وغازات الدم طبيبك أيضًا في مراقبة العلاج لحالات معينة ، مثل أمراض الرئة والكلى .

غالبًا ما يطلب اختبار غازات الدم جنبًا إلى جنب مع اختبارات أخرى ، مثل اختبار جلوكوز الدم للتحقق من مستويات السكر في الدم واختبار دم الكرياتينين لتقييم وظائف الكلى .

لماذا يتم فحص غازات الدم؟