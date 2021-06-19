شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة علمية: الدواجن غنية بالبروتين وتساهم فى تغذية متوازنة للأطفال والبالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جمعية تطوير صناعة الدواجن، عن دراسة علمية متعددة المؤسسات أجرتها الدكتورة فرانكا مرانجوني، ونشرها موقع "إن.سي.بي. آي" الطبي المتخصص إلى محورية دور الدواجن في حفاظ الأطفال والبالغين على السواء على حمية متوازنة، حيث تميزت الدواجن وفقا للدراسة عن غيرها من مصادر البروتين بما يلي:

- محتوى عالي من البروتين منخفض الكولاجين (سهل الهضم والتمثيل ويستفيد منه الجسم بصورة كاملة).

- دهون غير مشبعة بنسب صحية.

- فيتامين ب المركب "ب6، وثيامين، وحمض بانتوثينيك".

- الأملاح المعدنية الأساسية كالحديد والزنك.

وأشارت الدراسة التي بحثت عشرات الدراسات حول العالم "metaanalysis"، إلى تأكيد ارتباط الحمية التي تحتوي على لحوم الدواجن مع الخضروات على تقليل مخاطر زيادة الوزن وأمراض القلب والشرايين.