المغرب يسجل 439 إصابة بكورونا.. والأردن 311 حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المملكة المغربية، السبت، تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و445 حالة شفاء، وأربع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 526 ألفا و363 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 513 ألفا و382 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9237 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 745978 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 729663 حالة شفاء بعد تسجيل 528 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9656 حالة.