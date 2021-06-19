بينها المخللات.. هذه الأطعمة الـ3 تحد من رغبتك الشديدة في تناول السكر

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 06:06 مساءً - منذ ساعتين

تشير الرغبة الجامحة في تناول السكر إلى نمط حياة سيء، وفي هذا السياق، أشارت أخصائية التغذية الشهيرة روجوفا ديواكار، في حديث لها مع صحيفة تايمز أوف إنديا، إلى مجموعة من النصائح للتخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر، على النحو التالي:

تناول المخلل

تقترح ديواكار، إضافة المخللات إلى النظام الغذائي، لأن مذاق المخللات يساعد على تخفيف الرغبة في تناول المأكولات التي تحتوي على السكر.

البقول

توصي ديواكار، الأشخاص الذين يعانون من الرغبة الشديدة في تناول السكر بشكل منتظم، بإضافة المزيد من أنواع البقول إلى نظامهم الغذائي اليومي، لأنها مصادر نباتية كبيرة للألياف والبروتينات، التي تزيد الشعور بالامتلاء وتقلل الرغبة في تناول السكر.

تناول حبوب الدخن مرتين في الأسبوع

كما توصي أخصائية التغذية، أيضًا بإضافة حبوب الدُخن مرتين في الأسبوع إلى نظامك الغذائي. فهي تحتوي على نسبة قليلة من السكر مقارنة بالحبوب الأخرى، ويمكن أن تساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر.