شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب إزالة الأورام الحميدة جراحياً؟ استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح د. أحمد الشهري طبيب استشاري أورام وحاصل على البورد الأمريكي والكندي في الطب الباطني وطب الأورام، أنه لا يوجد ضرورة عادة لإزالة الأورام الحميدة جراحياً.

وقال الشهري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الأورام الحميدة عادةً لا يوجد ضرورة لإزالتها جراحياً إذا كانت مستقرة في الحجم ولا تسبب آلاماً في الثدي ورغبة المرأة لها دور في قرار الجراحة من عدمه”.

وتابع د. أحمد الشهري: “لكن إزدياد حجم الكتلة من ٢ —> ٥ سم يستدعي الفحص من قبل الطبيب وعمل الأشاعات اللازمة وربما الخزعة وفي ضوء ذلك تحدد خطة العلاج”.