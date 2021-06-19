صحة ورشاقة

"سلالة دلتا" تفرض قيودا مشددة على "شنجن" الصينية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت مدينة "شنجن" الصينية تشديد القيود على دخول المدينة والخروج منها بعد اكتشاف إصابة موظف بأحد المطاعم بطفرة "دلتا" من فيروس .

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، السبت، نقلا عن بيان نشر على صفحة "مجموعة مطار شنتشن"، على موقع "ويتشات"، يتعين على أي زائر يصل إلى "شنجن" جوا أو عبر المنافذ البرية، تقديم نتيجة سلبية لاختبار الحمض النووي يكون خضع له قبل 48 ساعة من قدومه.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ بعد ظهر السبت، يمثل الخطوة الأحدث في مجموعة من الإجراءات السارية بالفعل في المدينة، والتي تشمل قياس درجة الحرارة، والخضوع لمسح باستخدام رمز الاستجابة السريعة، لتعقب الحالة الصحية لأي شخص.

كما ستطلب المدينة نتائج سلبية لاختبارات الحامض النووي للكشف عن كورونا، قبل 48 ساعة من المغادرة جوا، أو بالقطار أو الحافلات, بحسب ما ذكرته أوضحته إدارة النقل في "شنتشن" في بيان على موقع "ويتشات"، ويبدأ سريان الإجراء الخاص بالمغادرة، الأحد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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