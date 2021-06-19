العراق: 26 حالة وفاة و3608 إصابات بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، السبت، بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 16 ألفا و860 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير إنه تم تسجيل 3608 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و283 ألفا و305 إصابات.

وأشار التقرير إلى شفاء 3829 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و196 ألفا و114 حالة.

وأضاف أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 33 ألفا و41 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11مليونا و232 ألفا و559.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 763 ألفا و954 شخصا.