شكرا لقرائتكم فيروس كورونا بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد حالات الإصابة بالفطر الأسود والأبيض والأصفر، سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ولاية ماديا براديش.

والفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، أثر على رئتي المصاب وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف.

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والمصاب الذي يبلغ من العمر 34 عاما أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

وقال رئيس أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبي الدكتور رافي دوسي، إن المريض لم يستجب للعلاج الذي يتلقاه، نظرا لأن 90% من رئتيه مصابة العدوى، وقد تم نقله جوا إلى مستشفى هندوجا في مومباي. وأكد أن الفطريات الخضراء تختلف عن الفطر الأسود ولهذا طالب بالمزيد من البحث للتعرف على أعراضه.

وكان المريض تعافى من كوفيد-19، وطُلب منه الخضوع لبعض الاختبارات حيث اشتبه الأطباء في إصابته بالفطر الأسود. لكن الفحوض أثبتت إصابته بالفطر الأخضر.

ما هو الفطر الأخضر؟

يقول الدكتور رافي دوسي، إن المرض هو عبارة عن عدوى داء الرشاشيات بينما هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الفطر الذي تسبب فيه.

وتشير المعلومات إلى أن الفطر الأخضر أو داء الرشاشيات هو عدوى نادرة تسببها أنواع شائعة من الفطريات تعرف باسم الرشاشيات. تم العثور عليه داخل وخارج الهند، وتحدث عدوى الرئة الفطرية هذه نتيجة استنشاق بعض "أبواغ العفن".

وينضم داء الرشاشيات إلى القائمة المتزايدة من الأمراض الفطرية "ذات الترميز اللوني" التي ظهرت لدى مرضى كوفيد-19 والمتعافين منه.

وعانت الهند من إصابات بالفطريات السوداء والبيضاء والصفراء بأعداد متزايدة. وبينما تمت تسمية هذه الفطريات على حسب ألوانها، إلا أنها غالبًا ما تكون ناجمة عن نفس نوع الفطر.

وقال الدكتور رانديب جوليريا يحسب ما ذكر موقع سي.إن.بي.سي-تي: "هناك أنواع مختلفة من الالتهابات الفطرية مثل المبيضات، وداء الرشاشيات، والمكورات الخفية، وداء النوسجات، وداء الفطار الكرواني".

أسباب الفطر الأخضر؟

يمكن أن يحدث داء الرشاشيات بمجرد استنشاق جراثيم مجهرية من نفس نوع الفطر. وفي الظروف العادية يقوم جهاز المناعة في الجسم بمواجهة أي جراثيم، أما في بعض الحالات، لا يكون الجسم قادرًا على قمع نمو الجراثيم.

أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو يتعافون أو يعانون من أمراض الرئة هم أكثر عرضة للإصابة بداء الرشاشيات.

يُعزى سبب ارتفاع عدد الإصابات الفطرية لدى مرضى كوفيد-19 إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تلف الرئة، والإفراط في استخدام المنشطات، وضعف جهاز المناعة، وانخفاض السيطرة على العدوى في المستشفيات.

ولا تنتقل الأمراض الفطرية من إنسان لآخر أو بين البشر والحيوانات.

أعراض الفطر الأخضر؟

يمكن أن يسبب عدوى داء الرشاشيات (حمة، ألم صدر، سعال، سعال مصحوب بدم، ضيق في التنفس).

وتنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها المرضى الذين عانوا مؤخرًا من أمراض الرئة، مثل كوفيد-19، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة حاليًا، بحماية أنفسهم من خلال تجنب الغبار والأتربة والجسيمات الصغيرة الأخرى من دخول رئتيهم واستخدام أقنعة من نوع "إن 95".

ولا يمكن الوقاية من الالتهابات الفطرية إلا من خلال الحفاظ على النظافة الجسدية. وتجنب المناطق التي يوجد بها الكثير من الغبار والمياه الملوثة المخزنة.