كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يونيو 2021 04:34 مساءً - الصويا صوص عنصر موجود في مجموعة متنوعة من الأطعمة، ربما نكون قد شاهدناه على الملصقات الخاصة، يأتي الصويا من نباتات فول الصويا، ويعتبر من البقوليات، يعتبر فول الصويا مصدراً قوياً للبروتين النباتي مع انخفاض الدهون المشبعة وجرعة كبيرة من الألياف الغذائية.

فوائد الصويا صوص للحامل

صويا صوص

التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء لتوضح فوائد الصويا صوص للحامل، ولكن حذرت من عدم الإفراط في تناولها فكلما حصلت الحامل على أطعمة مغذية بكميات معتدلة لا تتعرض للمخاطر.

مزاج أفضل

فوائد الصويا صوص للحامل

تناول أطعمة الصويا قد يحمي من الاكتئاب أثناء الحمل، في عام ٢٠١٨ اليابان استطلعت آراء أكثر من 1700 امرأة حول مزاجهن واستهلاكهن لفول الصويا، كان الطعام الأكثر فائدة هو معجون الميسو.

ضبط سكر الدم

من يعانين من سكري الحمل قد يجدن مساعدة من فول الصويا مع السكر والكوليسترول في الدم.

ملاحظة: في الدراسة السابقة استهلكت المشاركات في دراسة واحدة عام 2015 خمسين جراماً من الصويا يومياً بعد الأسبوع 26 من الحمل أي في أوائل الشهر السابع، كانت المجموعة صغيرة (68 امرأة)، لذا يقترح الباحثون التحدث مع طبيبك قبل تغيير نظامك الغذائي بشكل كبير.

مصدر للبروتين النباتي

الحامل

يجب أن تحصلي على 60 جراماً على الأقل من البروتين يومياً أثناء الحمل.

يعتبر فول الصويا خياراً جيداً للبروتين النباتي، ويمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص للنباتيين الذين يحتاجون إلى زيادة مدخولهم الغذائي أثناء الحمل أو غير ذلك.