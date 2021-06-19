أضرار نقص الكالسيوم على الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يونيو 2021 04:34 مساءً - تحتاج الحامل إلى الكثير من الأغذية الصحية والفيتامينات أثناء الحمل، وذلك حفاظاً على صحتها ونمو جنينها، لذلك تسعى دائماً لإتباع نظام غذائي متكامل؛ لتمر فترة الحمل بسلام دون مشاكل، وأفضل هذه الفيتامينات الكالسيوم.. وعلى الحامل التعرف على نوعية الأطعمة من الخضروات والفواكه والبقوليات التي تحوي الكالسيوم.. توجهنا بالسؤال لخبيرة التغذية الدكتورة ابتسام حجازي؛ للتعرف على مزيد من التفاصيل

أهمية الكالسيوم للحامل

نقص الكالسيوم خلال فترة الحمل يهدد بمشاكل صحية

يعتبر الكالسيوم أكثر المعادن التي يزخر بها الجسم، ويوجد 99 بالمائة من كميته..داخل عظام الحامل، ونقصه خلال فترة الحمل يهدد بمشاكل صحية كثيرة.. للنساء دون سن 25 عاماً

يؤكد الباحثون أهمية تأمين كميات الكالسيوم بالجسم قبل حدوث الحمل؛ نظراً لأن كثافة العظام تتعرض للنقصان خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل

وأثناء الحمل يكون تركيز الكالسيوم بالجنين النامي أكبر من تركيزه بجسم الأم، والحامل التي تهتم بتناول الكالسيوم ينعكس أثره على عظام الجنين وأسنانه

تُنصَح المرأة الحامل باختيار مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحيَّة من مُختَلف المجموعات الغذائيَّة؛ للتأكد من تلبية الاحتياجات الغذائيَّة لها ولجنينها

أعراض نقص الكالسيوم على الحامل

نقص الحديد يسبب ضعف ملحوظ في الأظافر

الشعور بتشنجات في عضلات الجسم، جفاف البشرة وحدوث التهاب في الجلد، ضعف عام في الأسنان وإصابتها بالتسوس شعور بألم في منطقة أسفل البطن وتحديداً عند الجلوس ضعف ملحوظ في الأظافر، وقد يؤدي إلى كسرها ارتفاع ضغط الدم، مصحوباً بعدم انتظام في ضربات القلب الكالسيوم في جسم الحامل يساعد على نمو الهيكل العظمي للجنين، وإذا لم يكن لدى الأم مخزون كافٍ من الكالسيوم.. فهناك تأثير سلبي على الجنين

ارتفاع ضغط الدم

نقص الكالسيوم يسبب ارتفاع بضغط الدم

حدوث ارتفاع بضغط الدم الناجم عن الحمل، ومقدمات الارتجاع يشير إلى اضطرابات، وفي حال عدم تشخيصها والتحكم بها بشكلِ صحيح، فإنها قد تتطور إلى مُضاعَفات تعرف بتسمم الحمل

وفي الحالة الشديدة من مُقدمات الارتجاع، قد تظهر بعض المُضاعفات الآتية: الصُّداع الشديد، اضطرابات في الرؤية، الارتباك، الغَثَيان أو القيء، أو ضِيق بالتنفس، أو متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، أو قصور القلب الناتج عن زيادة الإجهاد

حدوث ألم في المنطقة الوسطى العُليا من البطن ومنطقة رأس المعدة لنقص التروية في الكبد. السّكتة الدماغية في حالات نادرة

كما قد يسبب نقص الكالسيوم الأرق أو النعاس، لكنّ بعض الناس قد يُسَبب لهم الخمول، الكسل، ونقص مستويات الطاقة

الدوار، الدوخة، ضبابية الوعي الذي يرتبط بانخفاض التركيز، النسيان، والارتباك

كما تشمل الأعراض فقدان الذاكرة، التشنجات العضلية، الشعور بخدران اليدين والقدمين والوجه، الاكتئاب، الهَذَيان أو الهَلوسة، سُهولة في حدوث كسر العِظام، ضعف الأظافر وسهولة تكسرها

تأثير نقص الكالسيوم على الولادة

انتبهي..الأم تفقد من 4-5 من كتلة عظامها خلال فترة الرضاعة

نقص الكالسيوم بعد الولادة يرتبط بمشاكل في العظام، حيث تشير الأبحاث إلى أن الأم تفقد من 3-5 من كتلة عظامها خلال فترة الرضاعة، لتزود رضيعها الحليب الطبيعي

استهلاك مُكملات الكالسيوم أثناء الرضاعة الطبيعية يعدُّ أمراً ضرورياً، ولكن الأمر يلزم -بعد التوقف عن الرضاعة- إضافة الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم؛ لاستعادة كتلة العظام التي فُقِدَت

تختلف الكمية المُوصى بها من الكالسيوم للمرأة الحامل والمرضعة تبعاً للعمر؛ في عُمُر 14- 18 سنة؛ تعادل 1300 ملي غرام

وبالنسبة لمن هنُّ في عُمُر 19-50 سنة، فإنَّ الكمية المُوصى بها من الكالسيوم تساوي 1000 ملي غرام

أطعمة غنية بالكالسيوم للحامل

اللفت من أهم مصادر الكالسيوم

تساعدك على تعويض نقص الكالسيوم في جسمك خلال فترة الحمل؛ إذ تحتاج المرأة الحامل إلى 1000 ملجم من الكالسيوم خلال فترة حملها، ويفضل أن تستمر في تناول الكمية نفسها بعد الولادة أيضاً

اللفت: يعتبر اللفت من أهم المصادر للكالسيوم، فهو يحتوي على 139 ملجم من الكالسيوم، وعناصر أخرى مفيدة لجسم الحامل

البروكلي: يحتوي على نسبة 74 ملجم من الكالسيوم لكل كوب، ويحتوي كذلك على فيتامين "سي" و"أ" اللازميْن لجسم الحامل

البروكلي..وفول الصويا والسلق

البروكللي..يحتوي على 74 ملي جرام من الكالسيوم لكل كوب

السبانخ: تحتوي على 145 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد، وتعمل كذلك على تعزيز مناعة الجسم؛ لحماية جسم الحامل من أي أمراض

فول الصويا: يحتوي على 175 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد، لكن يجب الاعتدال في تناوله خلال فترة الحمل؛ حفاظاً على صحتك

السلق: من أكثر أنواع الخضروات الغنية بالكالسيوم، فهو يحتوي على 102 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد

نسبة الكالسيوم في البامية كبيرة جداً، فهي تحتوي على 123 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد

340 جم أسبوعيا من..المأكولات البحرية

ينصح بتناول المأكولات البحرية مرة أسبوعيا

ينصح بتناول ما لا يزيد على 340 جم في الأسبوع من المأكولات البحرية بمعدل مرة أسبوعياً، والتونة المعلبة لا تزيد على 170 جم في الأسبوع

الشوفان: من أكثر الوجبات الخفيفة سهلة التحضير والغنية بالألياف والفيتامينات، وينصح بتناوله مع قليل من الماء أو الحليب، ويمكن إضافة ملعقة من العسل وبعض المكسرات

البقوليات: تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، وتعتبر مصدراً جيداً للحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك

الكيوي من الفواكه الغنية بالكالسيوم

يحتوي الكيوي على الكالسيوم