رد الفعل البدائي المنعكس عند الأطفال: ما هو وكم من الوقت يستمر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يونيو 2021 04:34 مساءً - يولد الأطفال بالعديد من ردود الفعل البدائية، والتي تنطلق تلقائياً كرد فعل لمحفز، يعد وجود ردود الفعل البدائية عند حديثي الولادة مؤشراً أساسياً على صحتهم، وخاصة صحة جهازهم العصبي، واحدة من ردود الفعل العديدة التي يعرضها الوليد هي رد الفعل المنعكس.

المنعكس التدريجي هو أحد أوائل ردود الفعل التي يمكن ملاحظتها، وهو أيضاً أول رد فعل بدائي يتلاشى،.

للتعرف على رد الفعل التدريجي وأهميته وردود الفعل البدائية الأخرى الموجودة في الطفل، التقت الخليج 365 نت بالدكتور يوسف علي فريد استشاري طب الأطفال ليحدثنا عن الخطوة المنعكسة عند الأطفال.

ما هو الانعكاس عن الطفل؟

وضع مستقيم مع تلامس باطن القدمين

يحدث الانعكاس التدريجي أو المنعكس التدريجي عندما يُرفع الطفل في وضع مستقيم مع تلامس باطن القدمين مع سطح صلب ومستوٍ، يبدأ الطفل في وضع أقدامه واحدة تلو الأخرى، ويقوم بحركة المشي، لاحظ أن الرضيع لن يقف ولا يمشي، ومع ذلك، فإنهم سوف يقومون بعمل الخطوة، يُعرف المنعكس أيضاً باسم منعكس المشي أو منعكس الرقص.

لماذا يكون لدى الأطفال رد الفعل المنعكس؟

الغرض من رد الفعل التدريجي هو مساعدة الطفل على الزحف إلى ثدي أمه عند وضعه على بطن الأم، لذلك، لعب رد الفعل دوراً أساسياً في بدء الرضاعة الطبيعية.

قد يهيئ المنعكس أيضاً عضلات ساق الطفل لإعداده للزحف والمشي في وقت لاحق من الحياة، قد يساعد أيضاً الجهاز العصبي للطفل على ممارسة العديد من الخلايا العصبية الحركية والمسارات العصبية للبقاء على استعداد للزحف والمشي عندما يحين الوقت.

متى يبدأ رد الفعل المتدرج ويتوقف؟

طفل يبدأ المشي

يكون رد الفعل التدريجي موجوداً عند الولادة ويختفي بمجرد أن يبلغ الطفل شهرين من العمر، إنه أول رد فعل بدائي يختفي، يتكرر رد الفعل عندما يبلغ الطفل 12 شهراً ويكون مستعداً للوقوف دون دعم والمشي في النهاية.

ماذا لو لم يكن لدى الطفل رد فعل؟

أظهر الطفل رد فعل ضعيفاً

استشيري طبيب الأطفال في حال أظهر الطفل رد فعل ضعيفاً أو غائباً، من المحتمل أن يتحقق طبيب الأطفال من رد الفعل بعد ولادة الطفل أو أثناء الفحوصات المنتظمة، قد يشير غياب المنعكس التدريجي أو ردود الفعل البدائية الأخرى إلى وجود مشاكل أساسية في الجهاز العصبي المركزي (CNS)، قد يكون الخطر أعلى في حالة الأطفال الخدج.

نظراً لأن المنعكس لا يتم تشغيله إلا عند استيفاء شروط معينة، فقد لا يتم تشغيله دائماً، يمكنك المحاولة عدة مرات، يتطلب تحديد مشاكل الجهاز العصبي المركزي الأساسية تقييمات متعددة ووجود علامات أخرى، إذا أظهر طفلك الإنجاز الصحي للمعالم التنموية المعرفية والجسدية والاجتماعية، فقد لا يكون غياب رد الفعل التدريجي مصدر قلق، لذلك، لا داعي للذعر إذا كان لدى الطفل رد فعل غائب أو ضعيف، تحدثي إلى طبيب الأطفال الخاص بطفلك لتقييم ومعالجة أي مخاوف.