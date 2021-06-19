أسباب رفض دخول الطفل الحمام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يونيو 2021 04:34 مساءً - أن تسمعي صراخ طفلك رافضاً دخول الحمام، هو أمر طبيعي، لكنه مزعج ويسبب الارتباك في البيت، لكن لهذا العند أسباب، يقولها الخبراء، في هذا الموضوع، حيث يدلونك على أهم أسباب رفض ابنك للحمام.

1- تغير في جو المنزل

تغيير في المنزل

بحيث لا ينال طفلك الاهتمام الكافي أو يتعرض لضغوطات نتيجة مثل: ولادة شقيق صغير ونقلك كامل اهتمامك إليه، هنا يبدأ الطفل الأكبر في ممارسة سلوك عنيد والرفض، بحيث لا يقبل استخدام الحمام.

2- خوف الطفل أو تعرّضه لصدمة

فمن الممكن أن طفلك يعاني من رهاب الجلوس على كرسي الحمام خوفاً من أن يسقط فيه أو نتيجة لتجربة مخيفة له مع الحمام، مثل سقوط قطعة من ألعابه في الحمام وضياعها للأبد، بالتالي سيظن أنه هو نفسه إن سقط في الحمام سيغرق ويضيع، أو قد يكون خائفاً من صوت تدفق المياه في المرحاض.

3- البدء مبكراً في تدريبه على استخدام الحمام

لا تبدأي في وقت مبكر

فقبل أن تختاري الوقت المناسب ليخلع طفلك الحفاض؛ قومي بسؤال نفسك الأسئلة التالية:

- هل يعلم ابني معنى كلمة "جاف" أو "رطب" وهل تعلم طفلي الكلام؟

- هل يستطيع طفلي الجلوس والنهوض من على كرسي الحمام بنفسه؟

- هل يستطيع طفلي اتباع التعليمات والقواعد البسيطة مثل "اغسل يديك"؟

- هل يستطيع طفلي ألا يبلل نفسه لساعتين على الأقل؟

وفي حال كانت إجابتك "لا" على أي من هذه الأسئلة، فطفلك غير جاهز بعد للتدرب.

4- بسبب استخدامك الضغط على الطفل

عندما لا تستوعبين الطفل وتصرخين في وجهه، نتيجة عدم قدرته على تعلم استخدام الحمام؛ سوف تزيدين الأمور سوءاً، وتعودي خطوة إلى الوراء في مراحل تدريب الطفل على دخول الحمام.

5- معاناة الطفل من الإمساك

الإمساك أحد أسباب الرفض

في بعض الحالات يرفض الطفل استخدام الحمام بسبب عدم قدرته على الخروج نتيجة إصابته بالإمساك؛ فلاحظي إذا كان يحبس البراز، وهنا تحتاجين إلى مراجعة طبيب مختص.

كيف أعلم طفلي على استخدام الحمام أثناء الليل؟

أيقظيه وأدخليه الحمام

من المألوف أن يستمر طفلك في تبليل سريره أثناء الليل، مع أنه تعود في النهار، ويكون من الصعب على الطفل حبس البول لأكثر من عشر ساعات أحياناً، فلا داعي للقلق عندما يكون عمر طفلك أقل من 6 أو 7 سنوات. ولتجنب حوادث التبليل قدر الإمكان، خلال فترة نوم الطفل المنتظم يمكنك إتباع هذه النصائح:

1 - قدمي لطفلك كمية كافية من المياه طوال النهار حتى لا يحتاج إلى شرب الكثير خلال المساء وقبل خلوده إلى النوم.

2 - خذي طفلك إلى الحمام مباشرة قبل ذهابه إلى النوم وكوني صبورة معه واعطه الوقت الكافي لقضاء حاجته.

3 - قومي بتنبيه طفلك أثناء الليل للتبول عن طريق إيقاظه وإدخاله إلى الحمام وذلك قبل ذهابك إلى النوم.

4 - لا تجعليه يعتمد عليك لتوقظيه للتبول في كل ليلية بل اتركي المجال ليعتمد طفلك على نفسه ويستيقظ لوحده بهدف دخول الحمام.

5 - لا تجبري طفلك على التبول قبل النوم أو أثناء الليل، بل أقنعيه بمفردات لطيفة مثل قولك: "أمك ستكون سعيدة لو استيقظت ودخلت إلى الحمام بنفسك".

6 - قومي بإيقاظ طفلك في الصباح الباكر حوالي الساعة السادسة ليدخل الحمام، فبعض الأطفال يتمكنون من حبس البول طوال الليل، لكن يصعب عليهم الاستمرار بذلك حتى ساعات الصباح المتأخرة.

7 - حاولي سرد قصص هادفة على طفلك تقدم أفكار حول اعتماد الطفل على نفسه في قضاء حاجته ودخول الحمام.

8 - يمكنك شراء (مرحاض الطفل المتنقل) على شكل ألعاب الحيوانات، لزيادة رغبة الطفل في الجلوس عليها.