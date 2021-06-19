إيجابيات ومساوئ الإنترنت على الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يونيو 2021 04:34 مساءً - لم يعد استخدام الإنترنت قاصراً فقط على الكبار، فقد أصبح لدى الأطفال مع تمكنهم من استخدام الأجهزة الإلكترونية اهتمامات على الإنترنت، حيث وفرت لهم التقنية الرقمية فرصاً أكبر للحصول على المعلومة واللعب المفيد وتنمية الهوايات والمهارات كما بين استشاري علم النفس والسلوكيات الدكتور ماجد قنش.

إيجابيات الإنترنت للأطفال

أوضح قنش أن الإنترنت يمكن أن يكون ذو فائدة كبيرة على الأطفال حيث:

ينمي مدارك الطفل العقلية ويوسع دائرة ثقافته.

إذا كان المحتوى مناسباً لعمر الطفل سوف يتشكل سلوكه بطريقة سليمةٍ.

ينمي بعض المهارات كماهرة الكتابة والبحث وتعلم بعض اللغات.

سلبيات الإنترنت على الأطفال

إذا كان المحتوى غير ملائمٍ لعمر الطفل يقول قنش أن التأثير يصبح خطيراً وسلبياً سواء على سلوك الطفل أو نفسيته:

الأطفال هم أكثر عرضة للوقوع في مخاطر التهديدات الإلكترونية، كاختراق الحسابات الشخصية، والتتبع والاحتيال، وسرقة البيانات، والتحكم في الأجهزة الشخصية.

الأطفال أكثر عرضة للقلق والاكتئاب والعزلة والشعور بالوحدة والكسل والخمول واضطرابات النوم، بالإضافة للإدمان المرضي.

فقدان المقدرة على التفكير الحر، وتعزيز ميول العنف والعدوان لديهم، خاصة وأن نسبة كبيرة من الألعاب الإلكترونية تعتمد على التسلية والاستمتاع بقتل الآخرين والتدمير.

حلول لمواجهة خطر الإنترنت على الأطفال

تحديد أوقات معينة للجلوس على الإنترنت.

مراقبة المحتوى الذي يجلس عليه الأطفال.

محاولة إشراك الطفل في الحوارات وتفعيل المشاركة العائلية.

دراسة:

كشفت دراسة جديدة صادرة من Kaspersky Safe Kids عن أبرز اهتمامات الأطفال على الإنترنت خلال العامين 2020 و2021. وتصدرت تطبيقات Tok-tok وYouTube.

وحللت كاسبرسكي في هذا السياق بيانات من قِبل مستخدمي Kaspersky Safe Kids، وشملت البيانات استعلامات البحث وتطبيقات Android الأكثر شيوعًا وفئات مواقع الويب المطلوبة، وذلك لاستكشاف الطرق التي تغيرت بها اهتمامات الأطفال واحتياجاتهم في ظل الظروف الجديدة.

التطبيقات الأكثر بحثاً في السعودية

وشملت فئات مواقع الويب الأكثر شيوعًا بين الأطفال في المملكة العربية السعودية "البرمجيات والصوت والفيديو" (52%) و"وسائط الاتصال عبر الإنترنت" (20%) و "ألعاب الحاسوب" (12%).

التطبيقات الأكثر شعبية

تصدر YouTube ليظلتن أكثر خدمات بث الفيديو شيوعًا بين الأطفال حول العالم.

فيما حلّ تطبيق المراسلة WhatsApp في المرتبة الثانية.

وجاء تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير Snapchat ثالثًا.

وفي فئة الألعاب تشمل القائمة ألعابًا مثل Brawl Stars وRoblox وAmong US وMinecraft.

المرجع الموسيقي الأبرز

وينشط الأطفال في متابعة مقاطع الفيديو الموسيقية على YouTube، والتي تبلغ حصتها 17.35% من عمليات البحث عن أنواع الموسيقى ومقاطع الفيديو.

وشكل عدد من مقاطع الفيديو توجهاً ملحوظًا أيضًا في الإحصائيات، إذ استحوذت المقاطع pop it and simple dimple وASMR على 4.43% من طلبات البحث.

وفي الوقت نفسه، لا يزال Tik Tokالمرجع الموسيقي الأبرز لدى الأطفال.

وتمثل الرسوم الكرتونية النصف (50.21%) من جميع عمليات البحث التي يجريها الأطفال حول العالم عن مقاطع الفيديو، والتي من أشهرها Lady Bug and Super Cat، وGravity Falls، وPeppa Pig. وجاءت البرامج التلفزيونية في المرتبة الثانية، وكان البحث الأكثر شيوعًا باللغة الإنجليزية The Voice Kids.