شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الإحراج..أطعمة هتصيبك بالإنتفاخ والغازات ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتفاخ البطن والغازات من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون وتعرضهم للإحراج والتوتر، خصوصا في التجمعات، وفي معظم الحالات يكون الانتفاخ نتيجة وجود غازات إضافية في نظامك بسبب ابتلاع الهواء أو تناول أطعمة معينة.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth ، فإن هناك بعض الأطعمة التي ينصح بتجنبها وخصوصا في التجمعات حتى لا تعرضك للانتفاخ والغازات وهى:

1:الوجبات السريعة والتوابل والصلصة واللحوم الباردة والخبز والكعك، من أبرز الأطعمة التي تسبب الانتفاخ الشديد والغازات، لذلك ينصح بتجنبها.

2:الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل الجبن والخبز تسبب الانتفاخ والغازات، حيث أنها تستغرق وقتًا أطول للهضم من الأطعمة الأخرى.

3:منتجات الالبان تؤدي منتجات الألبان بأشكالها المختلفة بما في ذلك الجبن والحليب والآيس كريم إلى مشاكل في البطن لدى البعض بسبب اللاكتوز، حيث يعاني الكثير من الناس من صعوبة في هضم اللاكتوز.

4: على الرغم أن التفاح يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكنه يحتوى على نسبة عالية من الفركتوز الذى يسبب الانتفاخ والغازات.

5:البقوليات مثل الفول والعدس، يمكن أن تسبب الانتفاخ بسبب احتوائها على الألياف ومع ذلك، فإن هذه الأطعمة النباتية تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والصوديوم.

6:الخضروات الصلبة مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يتسبب في تراكم الغازات الزائدة ، مما يؤدي إلى الانتفاخ.

وهناك بعض الأطعمة التى تقلل من الانتفاخ وهى:

1: الخيار: حيث انه يحتوي على الكويرسيتين ( Quercetin) وهو مضاد أكسدة يساعد في التخلص من الانتفاخ والغازات، فضلا عن ذلك يعتبر الخيار من الأطعمة المناسبة لصحة المعدة.

2:الموز: من أبرز الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تحميك من الانتفاخ والغازات والتهابات القولون.

3:البابايا: يحتوى على بعض الانزيمات والفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة المعدة ويساعد على الهضم والوقاية من الانتفاخ والغازات.

4: البابونج والزنجبيل: من الاعشاب الطبيعية التى تساعد فى علاج الانتفاخ والغازات وتعزز صحة الجهاز الهضمى.