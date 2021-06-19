شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الصلع الوراثى.. كيف يمكن التغلب على فراغات الشعر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصلع الوراثى من الأمراض المنتشرة بشكل كبير، وينتشر تساقط الشعر الوراثي في ​​العائلات وغالبًا ما يوجد عند الرجال بشكل أكثر شيوعاً ويصيب النساء أيضاً، يؤثر تساقط الشعر الوراثي على فروة رأسك، ولكنه قد يحدث أيضًا في أجزاء أخرى من جسمك، في هذا التقرير نتعرف على أحدث علاج للصلع الوراثى، وفقاً لموقع " healthnavigator".



علاج الصلع الوراثى

علاج الصلع الوراثى

علاج الصلع الوراثى قد يساعد فقط في إبطاء أو تقليل تساقط الشعر ولكنه لا يعالج الصلع بشكل نهائي.

ويعد فقدان شعرك ببطء جزءًا طبيعيًا من عملية الشيخوخة لمعظم الرجال وبعض النساء، العلاج ليس ضروريًا في العادة، ومع ذلك فإن تساقط الشعر الذي يحدث بسرعة أو فى وقت مبكر من الحياة يمكن أن يكون مزعجًا إذا كنت ترغب في إبطاء تقدم تساقط الشعر، فهناك علاجات متاحة.

تشمل علاجات الصلع الوراثى ما يلي:

-الشعر المستعار أو زراعة الشعر.

-أدوية لتساقط الشعر الوراثي تحتوى على مواد فعالة مثل: فيناسترايد ومينوكسيديل وهما الأدوية الرئيسية المتاحة حاليًا لعلاج تساقط الشعر.

تقدم الأدوية المستخدمة لعلاج تساقط الشعر نتائج مختلفة للأشخاص، كما أنه من غير الممكن التنبؤ بمن قد يستفيد أو لا يستفيد من العلاج.

أدوية تحتوى على مادة فيناسترايد

وهذا علاج لا يُصرف إلا بوصفة طبية لتساقط الشعر الوراثي عند الرجال وهو يعمل عن طريق منع تحويل هرمون التستوستيرون إلى ثنائي هيدروتستوستيرون وبذلك لا تتأثر بصيلات الشعر بهذا الهرمون ولن تتقلص يجب أن يستمر العلاج لمدة 6 أشهر على الأقل بمجرد البدء إذا نجح العلاج، يستمر العلاج للحفاظ على التأثير.

تحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كان فيناسترايد مناسبًا لك ويجب على النساء عدم تناول الفيناسترايد كعلاج لتساقط الشعر.



علاج الصلع الوراثى

غسول المينوكسيديل الموضعي

المينوكسيديل هو مادة فعالة موضعية تستخدم كدهان لفروة الرأس يمكن استخدامها من قبل كل من الرجال والنساء يجب أن يوضع مرتين يوميًا على فروة الرأس عندما يكون جافًا.

المينوكسيديل أكثر فعالية في المراحل المبكرة من تساقط الشعر يجب أن يستمر العلاج لمدة 6 أشهر على الأقل بمجرد البدء.

المكملات الغذائية

غالبًا ما تنصح العيادات الصحية بالمكملات الغذائية المختلفة إذا كنت ترغب في تجربة المكملات الغذائية ، فمن المرجح أن تساعد الفيتامينات A و C والبيوتين والزنك والحديد.

الشعر المستعار أو قطع الشعر أو زراعة الشعر

يمكن أن تكون مستحضرات التجميل مثل بخاخات الشعر والشعر المستعار فعالة في إخفاء المنطقة التي تعاني من ترقق الشعر أصبحت زراعة الشعر أكثر شيوعًا ولكن ليس الجميع مناسبًا لهذه العملية وهي باهظة الثمن تحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كانت هذه العلاجات مناسبة لك.



علاج الصلع الوراثى

طرق الوقاية

يعتبر تساقط الشعر الوراثي جزءًا من مخططك الجينى، على الرغم من عدم وجود أي شيء يمكنك القيام به لتغيير جيناتك، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها والتي قد تساعد في الحفاظ على شعرك صحيًا وقويًا لفترة أطول.

البروتين الغذائي مهم

يتكون الشعر من أحد أشكال البروتين (الكيراتين)، وهو نفس البروتين الموجود في أظافر اليدين والقدمين هناك أيضًا عدد من المواد الكيميائية الأخرى مثل الكالسيوم والنحاس والزنك والحديد بالإضافة إلى كمية قليلة من الدهون في الشعر.

يجب على الجميع ، بغض النظر عن العمر ، تناول ما يكفي من البروتين للحفاظ على إنتاج الشعر الطبيعي. يوجد البروتين في اللحوم والدجاج والأسماك والبيض وبعض الجبن والفول المجفف والتوفو والحبوب والمكسرات.

-تجنب تسريحات الشعرالتي تشد الشعر، مثل الضفائر أو الكعك أو ذيل الحصان.

-تجنب التواء أو فرك أو شد شعرك.

-تجنب كريمات الشعر المعطرة بشدة.

-تجنب المعالجات الحرارية المفرطة.

-تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة.