شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سلالة "دلتا" لفيروس كورونا.. شديدة العدوى والأكثر انتشارا بين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى "دلتا" فى مخاوف متزايدة حول العالم، هذه السلالة الجديدة، التي تم تحديدها لأول مرة فى الهند انتشرت بشكل كبير فى عدة دول وأدت إلى ارتفاع كبير في الحالات والوفيات، كما أن الخطر أيضاً يكمن وراء سرعة انتشارها وأنها تصيب الشباب بشكل أكبر من السلالات الأخرى للفيروس التاجى، نتعرف فى هذا التقرير على سلالة "دلتا" الجديدة وأعراضها وتأثيرها على الشباب.



سلالة دلتا

وفقاً لمجلة "ناشيونال جيوجرافيك" الأمريكية انتشرت سلالة "دلتا" بالفعل إلى أكثر من 70 دولة حول العالم وهو الآن الأكثر انتشارًا في الهند والمملكة المتحدة وسنغافورة.

وتسببت دلتا في أكثر من 90 % من حالات كورونا الجديدة في المملكة المتحدة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 65 % في الإصابات الجديدة منذ الأول من مايو.

يعد متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال بنسبة 60 %من متغير ألفا - الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة - والذي بدوره كان أكثر قابلية للانتقال بحوالي 50 % من سلالة كورونا الأصلية.

قال إريك توبول، مؤسس ومدير معهد معهد سكريبس للأبحاث الأمريكى: "إنه أحد أنواع الفيروسات الفائقة الانتشار، وهذا أمر مقلق إنه يحتوي على ميزات تمكنه من الهروب من الجهاز المناعي وربما يكون أكثر مراوغة من متغير بيتا (B.1.351) الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب أفريقيا، والذي كان الأسوأ حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك فهو يتمتع بأعلى نسبة انتقال من أي شيء رأيناه حتى الآن إنه مزيج سيء للغاية".

س: ما هي سلالة دلتا؟

وفقاً لموقع abc تهتم السلطات الصحية حول العالم بسلالة دلتا بشكل خاص لأنها:

-أكثر عدوى من السلالات الأخرى لفيروس كورونا

-أكثر مقاومة للضوابط الصحية والوقاية مثل العزل

-التسبب في أعراض أكثر تنوعًا وشدة بين المرضى

-سهولة الانتشار بين الأطفال والشباب

يُعرف متغير دلتا أيضًا باسم B.1.617.2 وكان يُعرف سابقًا باسم البديل الهندي.

من أين أتى متغير دلتا؟

تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في أكتوبر من العام الماضي وهي حاليًا السلالة السائدة في المملكة المتحدة ، وفقًا لأرقام الصحة العامة في إنجلترا.

قدرت سلطات المملكة المتحدة أن متغير دلتا هو أكثر عدوى بنسبة 40 % من متغير ألفا السلالة البريطانية.

أعراض سلالة دلتا

يجب أن يخضع أي شخص لديه أعراض كورونا لاختبار الفيروس التاجى، حتى لو كانت الأعراض خفيفة.

ويلزم إجراء مزيد من الاختبارات لتحديد نوع المتغير الذي حصل عليه الشخص بمجرد أن تكون نتيجة اختباره إيجابية لكورونا:

تظهر الأعراض عادة بعد خمسة إلى ستة أيام من إصابة الشخص بكورونا ومع ذلك قد تظهر الأعراض بين يومين و 14 يومًا بعد التعرض.

تشمل أعراض فيروس كورونا ما يلي:

- حمى

حمى -سعال

إلتهاب الحلق

ضيق في التنفس

سيلان الأنف

فقدان التذوق

فقدان حاسة الشم

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

إعياء

أنف مسدود

ألم عضلي

الم المفاصل

صداع الرأس

إسهال

الغثيان و / أو القيء

فقدان الشهية

يبدو أن متغير دلتا مرتبط بشكل أكثر شيوعًا بمجموعة مختلفة من الأعراض عن المتغيرات الأخرى، وفقًا لدراسة بريطانية كبيرة استشهدت بها CNBC.

ومع ذلك ، فإن متغير دلتا ، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند قد ينتج مجموعة مختلفة من الأعراض.

أعراض مختلفه لسلاله دلتا

1. الصداع ثم التهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى.

2. الأعراض "التقليدية" لكورونا، مثل السعال وفقدان الرائحة، أصبحت أقل شيوعًا الآن، حيث يعاني الشباب أكثر من نزلة برد.

3. تم الإبلاغ أيضًا عن أعراض أخرى لا تظهر عادةً في مرضى كورونا ، مثل فقدان السمع والغرغرينا ، وفقًا لبلومبرج.

4. الإسهال.



سلالة دلتا

تأثير سلالة دلتا على الشباب

في المملكة المتحدة، حيث أصبح متغير دلتا مسؤولاً الآن عن الجزء الأكبر من الإصابات الجديدة، ارتفعت الحالات بين الشباب وغير الملقحين، مما أدى إلى زيادة حالات دخول المستشفيات في تلك المجموعات.

من المأمول أن تتمكن برامج التطعيم ضد فيروس كورونا من وقف الانتشار البري لمتغير دلتا، وبالتالي فإن السباق مستمر لحماية الشباب الذين قد لا يتم تطعيمهم بالكامل.

ولاحظ الدكتور أنتوني فوسي ، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكى، في تعليقه على مدى السرعة التي أصبح بها متغير دلتا هو السائد في المملكة المتحدة ، أنه "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك في الولايات المتحدة"، حيث حث على تلقيح المزيد من الأشخاص، وخاصة الشباب.



دلتا

هل تعمل اللقاحات على متغير دلتا؟

نشر علماء حكوميون في الهند تقريرًا يقول إن متغير دلتا يمكن اكتشافه من قبل الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالمرض أو تم تطعيمهم جزئيًا فقط.

المزيد من الدراسات جارية ، ولكن هناك بعض الأدلة الواعدة من المملكة المتحدة على أن لقاحا AstraZeneca و Pfizer يوفران مستوى مماثلًا من الحماية ضد متغير Delta كما هو الحال ضد متغير Alpha.