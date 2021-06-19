شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك عمر افتراضى للسليكون المستخدم فى عمليات تجميل السيدات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفكر الكثير من السيدات في الخضوع لعلميات التجميل، خاصة التي تحتاج إلى زرع سيلكون قد تتسأل عن العمر الافتراضى ومدة بقاء السيلكون داخل الجسم، وعلى الرغم من أن غرسات الثدي لا تنتهي صلاحيتها فعليًا وفقا لتقرير موقع " healthline"، إلا أنها ليست مضمونة مدى الحياة، فقد يستمر متوسط ​​غرسات المحلول الملحي أو السيليكون في أي مكان في الجسم من 10 إلى 20 عامًا.

ومع ذلك، تتم إزالة العديد منها في وقت مبكر بسبب المضاعفات أو مخاوف التجميل، وتتم إزالة أو استبدال ما يصل إلى 20 % من الأشخاص المزروع في غضون 8 إلى 10 سنوات.

علامات على ضرورة الاستبدال أو الإزالة لغرسات السيلكون

قد تتطلب المضاعفات التالية إزالة حشوة الثدي ومنها :

التصلب:

فقد يعاني العديد من الأشخاص من تقلص أو ندبة صلبة حول أحد الغرسات أو كليهما، يمكن أن يسبب هذا أيضًا ضيقًا وألمًا وتغيرات تجميلية غير طبيعية في الثدي، وفي بعض الحالات ، قد يحدث تصلب في نفس الثدي أكثر من مرة.

تمزق المياه المالحة (تسرب وانكماش):

إذا تمزقت غرسة محلول ملحي بالثدي بسبب ثقب في قشرة الزرعة، فسوف تبدأ في الانكماش مثل البالون، وسوف يتسرب المحلول الملحي الموجود في الغرسة ويمتصه جسمك، ويمكن أن يحدث هذا التسرب دفعة واحدة أو ببطء على مدار أيام قليلة.

قد لا يصبح الانكماش واضحًا حتى يتسرب كل المحلول الملحي، ويفقد الثدي المصاب حجمه وشكله ويظهر بشكل مختلف تمامًا عن الثدي الآخر، من النادر حدوث تمزق في حشوة الثدي في السنوات القليلة الأولى ، لكن الخطر يزداد بمرور الوقت.

تمزق السيليكون (تمزق صامت) :

يمكن أن تتمزق غرسات السيليكون أيضًا، هلام السيليكون يكون أكثر سمكا من المحلول الملحي، وعندما تتمزق غرسة السيليكون، غالبًا ما يبقى الجل داخل الغرسة أو النسيج الندبي المحيط بها.

لهذا السبب، غالبًا ما تمر غرسات السيليكون الممزقة دون أن يلاحظها أحد، وهذا هو السبب في أن تمزق السيليكون يُعرف أيضًا باسم التمزق الصامت، معظم الناس لا يعانون من أي أعراض، ولكن عند ظهور الأعراض ، يمكن أن تشمل:

انخفاض حجم الثدي

مظهر غير متساو للثديين

ألم

تنميل

تورم

تغييرات في الإحساس

تتمزق بعض الغرسات على الفور ، وبعضها بعد عدة سنوات ، والبعض الآخر بعد 10 سنوات أو أكثر.

كيفية زيادة عمر الزرع

للحصول على أفضل النتائج اتبع الآتى:

اختر جراحك بعناية.

اتبع جميع تعليمات ما بعد الجراحة.

احصل على صور بالرنين المغناطيسي بانتظام للتحقق من تمزق السيليكون.

الزرع ليس مضمونًا أن يستمر مدى الحياة، فقد تحتاج إلى إزالتها أو استبدالها لعدة أسباب.