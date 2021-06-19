شكرا لقرائتكم خبر عن نظام ريجيم لإنقاص وزنك 5 كيلو فى أسبوعين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم إنقاص الوزن من أهم الأشياء التى يبحث عنها الكثير من الناس، ويمكنك إنقاص وزنك 5 كيلو جرامات فى خلال أسبوعين فقط من خلال اتباع نصائح خبراء التغذية حول العالم، في هذا التقرير نقدم نصائح ريجيم لإنقاص وزنك 5 كيلو فى أسبوعين فقط، وفقاً لموقعى "womensweekly" و woman`s day".

وبحسب خبراء التغذية فإن فقدان الوزن في حد ذاته أمر سهل من الناحية البيولوجية - ما لم يكن هناك سبب هرموني أو مرضى فى جسمك يسبب لك زيادة في الوزن، حيث يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة للتخسيس وتحقيق هدفك إذا داومت عليها بالفعل دون حاجة إلى اتباع نظام دايت محدد."



رجيم

نصائح ريجيم لإنقاص 5 كيلو من وزنك في أسبوعين

1. تناول الكثير من الخضروات ذات الأوراق الخضراء أو مكملات الألياف لأنها تشعرك بالشبع والامتلاء.

2. يحول جسمك القمح إلى سكر أسرع من أي حبة أخرى، لذا حاول تجنب الخبز والمعكرونة وتقليلها، إذا استطعت.

3. تشير الدراسات إلى أن الزبادي قليل الدسم، على سبيل المثال، مليء بالسكر والصوديوم للتعويض عن عدم وجود الدهون، لذا فإن استبداله بتناول الزبدة واللبن والجبن كامل الدسم بكميات قليلة أفضل.

4. أضف الكركم إلى طعامك، هذه التوابل العطرية هي مضاد معروف للالتهابات يستهدف مباشرة الالتهابات في الخلايا الدهنية في الجسم.



ريجيم

5. يعمل الماء الدافئ بشكل أفضل على المدى الطويل، يساعد في إنقاص الوزن عن طريق منعك من تناول وجبات خفيفة غير ضرورية لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

6. تناول الأطباق الصغيرة يمكن أن يوفر لك سعرات حرارية إضافية.

7- لا تأكل بعد الساعة 9 مساءً، مجرد تناول العشاء والحد من تناول السوائل فقط بعد الساعة 9 مساءً- فهذا يساعد جسمك على هضم جميع الأطعمة بشكل صحيح طوال الليل.

8. بدل إحدى وجباتك اليومية إلى وعاء من الحساء أو الشوربة يشعرك بالشبع والامتلاء ويقلل السعرات الحرارية التى تتناولها.

9. شرب الكثير من الماء يساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء وكذلك يزيد من معدل حرق الدهون في جسمك.

10. يمكنك عمل قائمة الوجبات الخفيفة التى يمكن أن تتناولها بين الوجبات الرئيسية إذا شعرت بالجوع، وتشمل: الخضروات، الفواكه، حفنة من المكسرات، زبادي، فشار.