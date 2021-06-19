أسماء بنات وأولاد سعودية .. ونوف وبندر الأكثر بحثاً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تعود أسماء البنات والأولاد، المستخدمة في المملكة العربية السعودية، إلى أصول عربية قديمة، وغالباً ما يكون المقصود بها أسماء أطلقت على مناطق معينة أو أنهار، وقد تعني التلميح لفعل أو حادثة معينة، وهو ما تتميز به اللغة العربية من اتساع في قاموسها وليونة في التفصيل.

اخترنا لكم 12 اسماً للأولاد و12 اسماً للبنات، لكن نوف وبندر هما الأكثر بحثاً.

أسماء أولاد سعودية

تهنيد

تهنيد: المائة عام أو الصياح بصوت عالي.

تليد: الموروث عن الآباء والأجداد من مجد وأصالة ومال.

بتال

أيسر: السهولة واليسر و الأيسر عكس الأيمن.

بتال: الذي تفرغ لعبادة الله وطاعته.

آصف

آصف: المرصوص وهو أيضاً الشجر الكبير.

عليان: الضخم الطويل والمرتفع والشريف.

بسول

جرير: حبل الزمام.

بسول: الأسد وهو القوي الشجاع.

بندر

بندر: يقال إنها المدينة الكبيرة.

بجاد: ملابس مخططة.

البادي

البادي: مرئي – بارز

تهامي: منسوب إلى تهامة.

أسماء بنات سعودية

مشاعل

مشاعل: الفتاة المحبوبة الاجتماعية، ولكن الغموض يسيطر على حياتها.

نوره: صاحبة الشخصية القوية صريحة تحب الوضوح تفكر بعقلها أولًا، عدم قدرتها على التعبير عن كلامها يضعها في مأزق.

نوف

نوف: الفتاة التي تحب الصداقات والمغامرات وتعشق التاريخ والتراث والأشياء الأنتيكة.

العنود: فتاة قوية ذكية تشدك من كثرة طموحها وجرأتها التي لا تجد مثلها.

رسيل

رسيل: يعني الماء العذب.

رودينا: هو اسم السحابة التي غطت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أثناء ذهابه إلى غار حراء.

ميسم

ميسم: يعني الأنوثة والجمال، والميسم هو العضو المؤنث داخل الزهرة.

أثيله: الفتاة الذي لديها أصل وشرف سواء في النسب أو العرق.

هتان

لتين: تعني الفتاة شديدة الجمال والحلاوة.

هتان: تعني المطر الخفيف الذي لا ينقطع.

ريانة

روند: اسم نبات أوراقه عريضة.

ريانه: هذا الاسم مؤنث، مذكره ريان، ويعني الفتاة التي ارتوت بعد الظمأ وهو عكس العطش.