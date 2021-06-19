لمدة 6 أسابيع.. إجراءات جديدة في أوغندا لمواجهة تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الجمعة، إجراءات جديدة لمواجهة "كوفيد-19" تشمل تعليق التنقّلات داخل البلاد لمدّة 6 أسابيع على الأقلّ.

يأتي ذلك في وقتٍ بلغ معدّل الإصابات مستوى قياسياً في هذا البلد الواقع بشرق أفريقيا.

وستُحَظّر نقليّات الركّاب، الخاصّة منها والعامّة، لكنّ الحدود ستظلّ مفتوحة للسيّاح ونقل البضائع، وسيسري حظر للتجوّل من الساعة 19.00 حتّى الخامسة والنصف صباحاً.

وقال موسيفيني في خطاب متلفز: "كلّ المركبات التي تقلّ الركّاب ستتوقّف عن العمل".

كما نُصح بإبقاء العمّال داخل المصانع ومواقع البناء.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ الجمعة الساعة 22.00 وستبقى سارية ستّة أسابيع على الأقلّ.

وكانت أوغندا فرضت السنة الفائتة إجراءات صارمة رغم عدم تسجيها سوى عدد قليل من الإصابات، لكنّ الجائحة اشتدّت في الأسابيع الفائتة، وهو ما يعرّض النظام الصحي الهشّ للخطر.

وقال أطبّاء لوكالة "فرانس برس" إنّ نقص الأكسجين والأدوية أثّر على المستشفيات، في وقتٍ زادت الإصابات اليوميّة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من 100 إلى أكثر من 1700، على الرغم من الإجراءات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بما في ذلك إغلاق المدارس والحانات ومنع معظم التجمعات.

وحذّر موسيفيني من أنّ "المستشفيات مكتظّة".

وسجّلت أوغندا 70893 إصابة بـ"كوفيد-19" بينها 582 وفاة.