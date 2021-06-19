شكرا لقرائتكم خبر عن علاج تورمات القدمين.. استخدم كيس الثلج لتخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التورمات عبارة عن كتل عظمية توجد على جانب قدميك من إصبع قدميك الكبير، ويمكن أن تكون مؤلمة، وهى مشكلة شائعة، وفي بعض الأحيان تكون الأعراض شديدة لدرجة أن المرضى الذين يعانون منها يحتاجون إلى جراحة، ولكن هل يمكنك علاج تلك تورم القدمين بشكل طبيعي؟

تختلف طبيعة تلك الأورام التى تظهر فى القدم من شخص لآخر، ولكن من السهل تحديدها إلى حد ما، وأحيانًا تتسبب تلك الأورام في جلد صلب أو منتفخ، وقد تبدو حمراء أو أغمق من الجلد المحيط بها، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وعادة ما يكون الألم أسوأ مع أورام القدمين عند ارتداء الأحذية أو المشي، ولكن يجب ألا تخلط بينها وبين كسر إصبع القدم الذي يسبب الألم والكدمات والتورم بعد الإصابة، يجب أيضًا ألا تخلط تلك الأورام مع النقرس الذي يظهر على شكل جلد أحمر وساخن ومتورم فوق المفصل.



تورم القدمين

وقد تتشابه أيضًا أعراض التهاب المفاصل مع تلك الأورام التى تصيب القدمين، فهي أيضًا تسبب ألمًا وتورمًا وتيبسًا في المفاصل يكون عادةً أسوأ في الصباح.

ويعتقد الخبراء أنه قد يكون من المفيد التأكد من ارتداء الأحذية ذات الحجم الصحيح والتي تحتوي على مساحة كافية لأصابع قدميك، كما أن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو أصابع القدم المدببة كل يوم هو أمر محظور عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع تلك التورمات، لذا حاول الاحتفاظ بها للمناسبات الخاصة إذا كنت ترغب في تجنبها.



تجنب الحذاء ذا الكعب العالى

هل يمكنك علاج الأورام بشكل طبيعي؟

الجراحة هي الطريقة الوحيدة للتخلص من الأورام ولكن يمكنك علاجها بشكل طبيعي لتخفيف الألم.

وقد تساعد ارتداء الأحذية المناسبة دون كعب وترك مساحات بين أصابع القدم، وكذلك دعامات أصابع القدم أو يمكن شراء بعض وسادات الورم من الصيدلية، فى تخفيف الأعراض المؤلمة الناتجة عن تلك التورمات.



علاج تورم القدمين

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) أيضًا بارتداء أحذية عريضة بكعب منخفض ونعل ناعم، ووضع كيس ثلج على أورام القدمين لمدة خمس دقائق بانتظام.

أما إذا كان الألم سيئًا بشكل خاص، يمكنك تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين بالجرعات الموصى بها.