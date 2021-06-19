صحة ورشاقة

ميركل تحث على توخي الحذر عند تخفيف قيود كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إنتهاج سياسة حذرة خلال معالجة أزمة كورونا.

 

وقالت في المؤتمر الوطني للطيران بشونفيلد الجمعة: "لا نريد الاستمرار في وضع من الإجراءات المتضاربة"، مشيرة إلى إرجاء خطط تخفيف قيود كورونا في بريطانيا بسبب انتشار متغير دلتا.

 

وأضافت ميركل في محادثة عامة عبر الفيديو مع رئيس شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران كارستن شبور: "يتعين علينا ببساطة أن نمضي قدما بالتدريج وبحذر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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