شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وجبات إفطار صحية تساعدك فى التخسيس.. منها البطاطس المسلوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار فى الصباح مهمة لتحفيز عقلك، وتزويد جسمك بالطاقة مع بدء يومك، وهناك الكثير من الامتيازات الأخرى أيضا، ووفقا لدراسة لعيادة "مايو كلينك"، فإن البالغين الذين يتناولون وجبة فطور صحية بانتظام يستهلكون المزيد من الفيتامينات والمعادن، ويعملون بشكل أفضل، ويتحكمون بشكل أفضل في وزنهم، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن وصفة فطور لتخفيف الوزن، وفقا لما نشر من موقع womansday.

الشوفان

يوفر طاقة طويلة الأمد ويساعد في إنقاص الوزن، مما يجعله وجبة رائعة قبل أو بعد التمرين، وبالتالي فإن الشوفان أفضل بكثير من الحبوب الباردة التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية مما يساعد على التحكم في الوزن، كما يحتوي على نسبة عالية من ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان التى لها فوائد عديدة، في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

الحمص:

الحمص من البقوليات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، ويقدم الحمص مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية مثل تحسين الهضم والمساعدة في إدارة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

فطيرة الموز بالشوفان :

من أطباق الإفطار قليلة السعرات الحرارية، تعود فوائد الشوفان والموز لما يحتويه الطبق من ألياف، ومعادن، وبروتين، والبوتاسيوم، و الحديد، والنحاس، ومواد غذائية متنوعة، بالإضافة من الجلوتين ومناسب لمرضى السكري.



فطيرة الموز بالشوفان

البيض :

تناول البيض يعمل على الاحساس بالشبع وبالتالى فهو مفيد لمرضى السمنة ويساعدهم على إنقاص الوزن، كما عزز صحة القلب والأوعية الدموية ويحميه من الجلطات وذلك احتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة.

بطاطس مسلوقة تساعد البطاطس المسلوقة على إنقاص الوزن، حيث تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم، وحمض الفوليك، والحديد، والألياف، وفيتامين ج، قد تساعد هذه الحمية على خسارة بضعة كيلوجرامات من الوزن خلال فترة عدة أيام فحسب.