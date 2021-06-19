شكرا لقرائتكم خبر عن استهدفت مصر والسودان .. فيسبوك يغلق صفحات وحسابات من إثيوبيا ويكشف من وراءها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إزالته شبكة من الحسابات والصفحات والمجموعات في إثيوبيا بسبب السلوك الزائف حيث أنها كانت تستهدف المواطنين الاثيوبيين في إثيوبيا.

وقالت إدارة فيسبوك في منشور رسمي أن «هناك بعض الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط بالتنسيق مع بعضهم واستخدموا حسابات مزيفة كجزء أساسي من عملياتهم للتضليل حول من هم وماذا يفعلون، وقمنا بالتحقيق في هذه العمليات، وكان التركيز على السلوك بدلاً من المحتوى، بغض النظر عمن يقف وراءها، أو ما ينشرونه، أو ما إذا كانوا أجانب أو محليين.

واضافت ادارة فيسبوك «نشرت هذه الشبكة في المقام الأول باللغة الأمهرية حول الأخبار والأحداث الجارية في إثيوبيا، بما في ذلك حزب الازدهار، ورئيس الوزراء أبي أحمد، بالاضافة إلى انتقاد مصر والسودان فيما يتعلق بمشروع سد النهضة الضخم في إثيوبيا. كما قاموا بنشر تعليقات انتقادية حول العديد من السياسيين والجماعات المعارضة في إثيوبيا، بما في ذلك جبهة تحرير أورومو والحزب الديمقراطي الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي الشعبية وغيرها.

وفي الآونة الأخيرة، علقوا على الاحتجاجات ضد العقوبات الأمريكية على إثيوبيا.

وكشف فيسبوك في بيانه «أزلنا 65 حسابًا على فيسبوك و52 صفحة و27 مجموعة و32 حسابًا على انسجرام لانتهاك سياستنا ونشأت هذه الشبكة وركزت على الجماهير المحلية في إثيوبيا ووصلت عدد المتابعين حوالي 1.1 مليون لحساب واحدًا أو أكثر من هذه الصفحات، وانضم حوالي 766000 حساب إلى واحدة أو أكثر من هذه المجموعات ووصل إنفاق الاعلانات حوالي 6200 دولارا على الإعلانات المدفوعة» .

وأردف فيسبوك «استخدمت العملية حسابات مكررة ومزيفة- تم اكتشاف بعضها بالفعل وتعطيلها بواسطة أنظمتنا الآلية للنشر والتعليق على المحتوى الخاص بهم، وإدارة المجموعات والصفحات، بما في ذلك تلك التي تتظاهر بأنها كيانات إعلامية. حيث يبدو أن الحملة تعمل على نشاط النشر منذ عام 2020 وحتى عام 2021، وقد تم تصنيف بعض محتوياتها الحديثة كمحتوي كاذب من قبل مدققي الحقائق المستقلين ووصفها بأنها مضللة. وخضعت بعض الحسابات لتغييرات كبيرة في الأسماء بمرور الوقت، كما استخدموا أيضًا أساليب تشبه الرسائل غير المرغوب فيها لنشر نفس المحتوى عبر صفحات ومجموعات متعددة في وقت واحد، بما في ذلك مجموعات الأشخاص الآخرين.

وأضاف الفيسبوك «على مدار السنوات الأربع الماضية، شاركنا النتائج التي توصلنا إليها حول السلوك الزائف الذي نكتشفه ونزيله من أنظمتنا الأساسية. في كل شهر، ننشر التقارير حيث نشارك المعلومات حول الشبكات التي نقوم بإزالتها على مدار كل شهر لتسهيل رؤية ما الذي نحققه في مكان واحد ونشارك أيضًا النتائج التي توصلنا إليها ونحقق في القضاء على هذه الإساءة.

واختتم فيسبوك «على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الشبكة حاولوا إخفاء هوياتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط لأفراد مرتبطين بـ INSA أو Information Network Security Agency in Ethiopia، وهي وكالة أمن شبكة المعلومات في إثيوبيا.

وفيما يلي عينة من المحتوى المنشور بواسطة بعض هذه الصفحات والحسابات :