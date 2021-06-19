شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اللوز وعين الجمل معًا.. تعزيز وظائف المخ والتعافى سريعًا من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تعاني من مرض مزمن أو من كورونا، أو في طريقك للتعافى بعد الخضوع لجراحة بسيطة، فإن نوعية وكيفية ما تأكله في هذا التوقيت على وجه التحديد يمكن أن تساعدك على التعافي سريعًا، حيث ثبت علميًا أن تناول المكسرات خاصة اللوز وعين الجمل لديهما خصائص قوية لتعزيز الجهاز المناعى وتخفيف الالتهاب والشفاء سريعًا، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا"، يعتبر تناول القليل من اللوز وعين الجمل المنقوع طوال الليل، في الصباح أمر مهم للغاية، فهما غنيان بالعناصر الغذائية، حيث تحتوى هذه المكسرات على عناصر غذائية تعزز مستويات الطاقة والنشاط وتعزيز الذاكرة.

اللوز

يوفر اللوز كمية كبيرة من العناصر الغذائية، حيث يحتوى على فيتامين (هـ) والمغنيسيوم والبروتين ومضادات الأكسدة، فهو يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وإدارة ضغط الدم، وتقليل الإجهاد التأكسدي في خلايا الجسم الذى تسببه البذور الحرة، وخفض مستويات الكوليسترول في الدم مع إعطائك المزيد من الطاقة، كل ذلك يساعد في تسريع عملية التعافى والشفاء.

عين الجمل

يعتبر عين الجمل من المكسرات الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحمي القلب وتقلل من الالتهابات في الجسم، كما أنها تعزز صحة الأمعاء والأهم من ذلك كله أنها تعزز صحة الدماغ.

أثناء مرحلة التعافي من أي عدوى أو جراحة وغيرها يحتاج الشخص أيضًا أن يهتم بالصحة العقلية لديه مثل الصحة الجسدية، واللوز وعين الجمل لديهما من الخصائص ما يساعد في تعزيز وظائف المخ لاحتوائهما على البروتين النباتي والدهون الصحية والألياف، كما أن كليهما يحتوى على التريبتوفان، وهو حمض أميني مسئول عن إنتاج السيروتونين، وهو هرمون يعزز المزاج والصحة النفسية.