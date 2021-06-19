شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من تورم أو انتفاخ العين؟ تعرف على الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر العيون المتورمة أو المنتفخة أمرًا طبيعيًا وتصيب الكثير من الناس، وعادة ما تكون غير ضارة، ولكنها في بعض الأحيان قد تكون علامة على الإصابة بمرض أو إرهاق، وإليك طرق للتخلص من العيون المنتفخة أو المتورمة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

يمكن أن تنتج العيون المنتفخة أو المتورمة عن ليلة بلا نوم أو الجفاف أو ببساطة ظهور علامات الشيخوخة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون علامة على الحساسية أو العدوى.



انتفاخ العين

يمكن لعوامل نمط الحياة مثل مقدار نومك وممارسة الرياضة وما تأكله وتشربه بالإضافة إلى العمر والعامل الوراثى أن تلعب دورًا في شكل الجلد حول العين.

في بعض الأحيان، لا يكفي الحصول على 8 ساعات من النوم وشرب لترين من الماء يوميًا واستخدام مستحضرات العناية بالبشرة باهظة الثمن للتخلص من انتفاخ العينين أو تورمها.

العيون المنتفخة عبارة عن تراكم السوائل داخل وحول العينين، لكن العيون المتورمة تبدو أكثر التهابًا، حيث عادة ما يشير مصطلح الانتفاخ إلى مشكلة قصيرة المدى بينما يرتبط التورم عادة بشيء أكثر خطورة أو طويل الأمد.



تورم العين

يمكن أن تكون العيون المنتفخة مصحوبة بهالات داكنة أو احمرار في العين ويمكن أن يكون سببها أي مما يلي:

1- الحساسية (حمى القش، فرو الحيوانات، عث الغبار، مسببات الحساسية الأخرى)

2- التهاب الملتحمة (العين الوردية)

3- العناية السيئة بالعدسات اللاصقة

4- البكاء الشديد

5- استهلاك الكثير من الملح

6- إصابة في العين



القطرة لعلاج انتفاخ العين

- طرق علاج انتفاخ العيون:

يعتمد علاج انتفاخ العين على معرفة أسباب تورمها، فعلى سبيل المثال، من المهم التقليل من استهلاك الملح وكذلك وضع فوطة باردة على عينيك بعد البكاء.

ولكن قد تكون العيون المنتفخة أحيانًا علامة على الإصابة بحالة طبية أساسية، خاصةً إذا كانت تسبب لك الألم أو الشعور بعدم الراحة، فى هذه الحالة لابد من زيارة الطبيب لمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب للحالة.

فإذا كنت تعاني من حمى القش، عادة ما تكون مضادات الهيستامين أو قطرات العين هي الحل الأمثل.

أما إذا كنت تعتقد أنه هذا الانتفاخ مرتبط بالحساسية، فمن المهم غسل وجهك بالماء النظيف ثم استخدام قطرات العين لتنظيفها وتهدئة الحكة، واستخدام كمادات باردة على العين لتقليل أي تورم أو تهيج.