شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام.. منها أمراض المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالغثيان والاضطراب في المعدة مشكلة صحية قد تحدث في أي وقت نتيجة الكثير من الأسباب، والذي قد يجعلك تشعر بالرغبة في التقيؤ، بالنسبة للبعض يبدأ هذا الإحساس غير المريح بعد تناول الطعام، وعادةً ما يكون من 30 إلى 60 دقيقة بعد الوجبة، وقد يستمر من ساعة إلى ثلاث ساعات.

وتقدم السطور التالية بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لهذه الحالة وكيفية علاجها بشكل صحيح، وفقا لما ذكره موقع INSIDER.

أسباب الشعور بالغثيان بعد تناول الطعامالحمل

لا يحدث الغثيان أثناء الحمل في الصباح فقط، بل يمكن أن يحدث أيضًا بعد الغداء والعشاء والوجبات الخفيفة، ذلك لأن النساء الحوامل ينتجن هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG) ، والتي تأتي مع الغثيان كأثر جانبي، ارتفاع هرمون الاستروجين أو التغيير في توازن البكتيريا في الأمعاء أثناء الحمل يمكن أن يكون سببًا آخر للغثيان بعد زيادة الأكل.

التسمم الغذائي

من المعروف أن التسمم الغذائي يمكن أن يسبب الغثيان، فهذه الأطعمة ملوثة إما بفيروس أو بكتيريا تعطل الجهاز الهضمي مسببة الغثيان والقيء في كثير من الأحيان، عادة ، تموت البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي عند تعرضها لدرجات حرارة أعلى من 140 درجة فهرنهايت وهذا هو السبب في أن الأطعمة المعبأة مسبقًا والنيئة ، مثل السلطة والفواكه واللحوم غير المطبوخة جيدًا هي الأسباب الشائعة للتسمم الغذائي لأنها غير مطبوخة، إذا كنت تعاني أيضًا من الإسهال والحمى والقيء وتقلصات المعدة ، فمن المرجح أن يكون الغثيان بسبب التسمم الغذائي، قم بزيارة الطبيب فورًا إذا كنت تعاني من القيء الدموي أو حركات الأمعاء ، أو الألم الشديد ، أو الرؤية الضبابية ، أو الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام.

الحساسية

عندما تأكل شيئًا لديك حساسية أو لا تتحمله ، فإن جهاز المناعة في جسمك يستجيب للمواد الكيميائية ، مثل الجلوبولين المناعي E (IgE) والهستامين ، التي يمكن أن تسبب أعراضًا مثل الغثيان.

أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا هي:

حساسية كل من "البيض، اللبن، القمح، الصويا، السمك، المحار، الفول السوداني"

إذا كنت تعتقد أن غثيانك ناتج عن حساسية ، فقم بإجراء اختبار من قبل أخصائي الحساسية الذي يمكنه مساعدتك في تحديد الأطعمة التي قد تكون مسئولة.

مرض الجزر المعدي المريئي

يبدأ مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) ، المعروف أيضًا باسم الارتجاع الحمضي ، عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء ، مما يؤدي إلى التهابه ، مما قد يؤدي إلى الغثيان، إذا كنت تعاني أيضًا من حرقة في المعدة وصعوبة في البلع وسعال مزمن واضطراب في النوم، فقد يكون الغثيان بسبب ارتجاع المريء.

ارتجاع المريء لا يهدد الحياة ، ولكن استمرار التهاب المريء يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة مثل التهاب المريء وقد يتطلب المزيد من العلاجات وحتى الجراحة.

متلازمة القولون العصبي

تؤثر متلازمة القولون العصبي (IBS) على الأمعاء الغليظة وتسبب أعراضًا مثل الانتفاخ والتشنج والغثيان، لا يوجد سبب محدد لتهيج القولون العصبي ومع ذلك ، فإن معظم الأعراض ، مثل القيء ، تميل إلى التفاقم بعد تناول الطعام الذي يصعب هضمه أحيانًا يحدث غثيان القولون العصبي أيضًا بسبب بعض الأطعمة المحفزة أو الأدوية أو الإجهاد."

يشمل علاج القولون العصبي:

تجنب الأطعمة التي تثير أعراضك، تمرين منتظم، شرب الكثير من السوائل، إزالة الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات ، تناول مكمل الألياف أو ملين.

أمراض المرارة

تؤدي معظم أشكال مرض المرارة إلى الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام ذلك لأن العضو يعمل على دفع العصارة الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة وحلها.