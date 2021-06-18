شكرا لقرائتكم خبر عن دهون الجسم والفطريات أبرز أسباب رائحة الشعر الكريهة.. وهذه طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر فى بعض الأحيان روائح غير مرغوب فيها من الشعر عند الفتيات والتى تسبب مشاكل نفسية من هذه الروائح والتى لها عدد من الأسباب لظهورها خاصة فى الشعر، وتحتاج هذه الروائح لمعرفة أسبابها لعلاجها والقضاء عليها من خلال طبيب الجلدية المتخصص .

ووفقا لموقع " the health" الطبى فإن ظهور رائحة كريهة من الشعر ظاهرة تعانى منها الفتيات عادة اعتبارا من بداية سن البلوغ، وهذه الرائحة ناتجة عن نشاط الغدد الدهنية الموجودة فى فروة الرأس التى تفرز مواد معينة، وهذه المواد من الممكن أن يحدث لها نوع من أنواع التحلل فى وجود درجات حرارة مرتفعة ووجود بكتيريا فى فروة الرأس تؤدى فى النهاية لخروج هذه الروائح.

وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع ، أن هذه الرائحة تعتمد على طبيعة الشخص ونوع الدهون التى يفرزها الجسم مع وجود البكتيريا والفطريات، ففى سن البلوغ تصبح الغدد العرقية تحت تأثير الهرمونات التى تتغير خلال هذا السن، وتخرج الرائحة الكريهة مع انتشار البكتيريا من الرأس.

علاج الرائحة الكريهة فى فروة الرأس يعتمد على:

1 استخدام شامبوهات ضد القشرة خصوصا التى تحتوى على مضادات الفطريات، مثل مركبات الكيتو كونازول ولها تاثير جيد فى إزالة الطبقات الدهنية الزيادة فى فروة الرأس، كما أن لها تأثير مضاد للفطريات التى تحدث نتيجة التحلل فى المفرزات الدهنية.

2 العناية الشخصية من خلال غسل الشعر 3 مرات أسبوعيا.

3 استخدام بلسم للشعر، حيث إن شامبوهات المضادة للقشرة تجعل الشعر أكثر جفافا.